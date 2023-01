Camera di Commercio, medaglia d'argento per il Liceo Properzio di Assisi con il progetto ambiente: il riuso dei rifiuti è la vera svolta

Tanti giovani e entusiasmo, al centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria, per la quinta edizione del premio "Storie d'alternanza"; dedicato alle esperienze PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, create e vissute dagli Istituti scolastici regionali durante l'anno scolastico 2021-2022, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti.

Per il Liceo Properzio di Assisi un lusinghiero secondo posto della sezione dedicata ai licei, grazie al percorso “Sosteniamo l'Ambiente”: sotto la guida del tutor interno professor Federico Lanzi e di altri docenti dell’istituto e con la collaborazione di diverse associazioni locali e nazionali, Sosteniamo l’Ambiente aveva proposto un percorso di riflessione sul tema dei rifiuti, sviluppando una serie di attività – teoriche e laboratoriali – che evidenziassero le potenzialità sociali, ambientali ed economiche di una diversa politica della gestione degli scarti. Si è partiti dalla riflessione circa la necessità di superare la logica del paradigma “usa e getta” delle risorse per assumere comportamenti quotidiani che portino ad un approccio conservativo che consenta il riutilizzo dei beni. Il percorso intrapreso ha avvicinato i ragazzi a realtà imprenditoriali operanti nel settore del recupero e del riuso e li ha portati a riflettere sulle opportunità professionali offerte dalla green economy.

Si è, inoltre, evidenziato la valenza del progetto per il potenziamento di alcune competenze trasversali quali capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma e la capacità di utilizzare i nuovi strumenti tecnologici come strumento di organizzazione del lavoro e di condivisione di informazioni

A ritirare il premio quattro alunni della 4DL (Maria Mencarelli, Francesco Palini, Federica Ciambrusco Proietti, Alessia Davide), classe che ha aderito in massa al progetto e che nello scorso maggio ha realizzato autonomamente, con la docente prof.ssa Giorgia Barbini, una ripulitura degli spazi esterni della sede succursale.

"La nostra azione educativa - ha affermato la dirigente scolastica Francesca Alunni - si sviluppa anche nella realizzazione di seri percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e nella collaborazione attiva con le realtà del nostro territorio. Ed è sicuramente un aspetto rilevante che parte dei nostri progetti si caratterizzino per un interesse specifico per l’ambiente. Il mio auspicio è che queste attività siano in grado di incidere sulla mentalità e sulla competenza dei nostri studenti, maturando in loro quella sensibilità – in noi adulti purtroppo non particolarmente spiccata – che possa portarci finalmente ad un cambio di paradigma in tema di sostenibilità”.