Congresso Pd Umbria, è ufficiale: quattro candidati alla segreteria regionale, tutti i nomi e le liste

Quattro candidati e un congresso. La commissione regionale del Partito Democratico dell'Umbria "ha ufficializzato la corsa a quattro" dopo aver passato al setaccio candidature, firme e liste. E quindi via alla campagna elettorale per il nuovo timoniere. La stessa commissione ha anche disinnescato il dubbio sollevato dal sindaco di Gualdo Tadino sull'incompatibilità di due candidati.

Il sorteggio per l’ordine di presentazione dei programmi durante i congressi e per la posizione sulla scheda di voto, spiega il Pd, "ha favorito Alessandro Torrini, che comparirà in prima posizione, seguito da Francesco De Rebotti, Tommaso Bori e Massimiliano Presciutti".

Ecco le prossime scadenze in casa Pd: "L’8 ottobre - i termini sono stati prorogati - saranno depositate le candidature alla segreteria provinciale di Perugia (passaggio già fatto a Terni) e dal 16 ottobre e fino al 28 i circoli si riuniranno per celebrare il congresso. Occasione in cui, sul modello dell'election day, i singoli iscritti potranno votare fino a quattro schede elettorali: circolo, Unione comunale (in caso di rinnovo), provinciale e regionale".