Elezioni amministrative ad Assisi 3-4 ottobre, tutte le liste che appoggiano il candidato a sindaco Marco Cosimetti

“Questa è la squadra del centrodestra: 64 donne e uomini che si sono messi a disposizione della collettività per candidarsi ad amministrare la città per i prossimi cinque anni". Con queste parole il candidato a sindaco del centrodestra e civici, Marco Cosimetti, ha presentato la propria squadra per Assisi in vista delle elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021. "Una squadra unita, coesa, - ha continuato - che lavora insieme ormai da mesi e che ringrazio per questo lungo e importante percorso fatto di lavoro, studio, condivisione di idee e progetti per il futuro della città. Anche per tutto questo siamo stati i primi a presentare le liste, ieri mattina. La mia lista, in particolare, è composta da un mix variegato di figure giovani e meno giovani, persone alla prima esperienza politica e altre più esperte. Un insieme di innovazione ed esperienza che sarà un valore aggiunto per la città".

LISTE