Amministrative ad Assisi 3-4 ottobre, la lista della Lega in appoggio al candidato a sindaco Cosimetti

La lista per le amministrative ad Assisi del 3-4 ottobre 2021 del partito Lega Assisi che appoggia il candidato a sindaco Marco Cosimetti.

“La Lega mette in campo una squadra composta da donne ed uomini di buona volontà - ha spiegato il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli - che riteniamo essere degnamente rappresentativi di tutte le anime che vivono e caratterizzano il nostro importantissimo territorio assisano e propone pertanto una variegata e valida lista di candidati per proseguire il lavoro proficuo che in Regione abbiamo già iniziato e stiamo portando avanti nelle vesti di partito di maggioranza con l’obiettivo di estenderlo, attraverso un filo diretto, anche nel Comune di Assisi, dove la Lega, è bene ricordarlo, non ha mai avuto l’onore e l’ onere di amministrare né di fare opposizione”.

1)Walter Almaviva

2)Loredana Bianconi

3)Massimo Bisogno

4)Vanessa Cannelli

5)Fosco Ceccarelli

6)Roberto Falce

7)Anna Maria Fortini

8)Mauro Fortini

9)Alessandro Mencarelli

10)Francesco Mignani

11)Simone Pasqualoni

12)Jacopo Pastorelli

13)Loris Ravizzoni

14)Giovanna Sensi

15)Elisa Siena

16) Elisa Venturini