Coronavirus in Umbria, la mappa al 27 luglio: tutti i dati comune per comune

Altri 114 casi di coronavirus (quindi 107 in più rispetto ai 7 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi (martedì 27 luglio 2021) in Umbria, dove diventano così 57.816 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sono però 2.674 - quindi 2.204 in più rispetto ai 470 del giorno precedente - i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime ore (con il totale che sale a 1.011.901), mentre diventano 549.841 (+3.908, ieri erano stati 444) i test antigenici effettuati finora: sono dunque 6.582 (+5.668 rispetto a ieri) i test totali processati nelle ultime ore con un tasso di positività che (prendendo in considerazione la somma di tamponi e test) passa dallo 0,76% di ieri all'1,73% (dall'1,48% al 4,26% contando invece solo i molecolari).

Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 9.59 - si registra comunque una crescita di musura leggermente inferiore per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 1.221 (+109). Questo perché aumenta il numero dei guariti che diventano 55.171 (+5), mentre restano 1.424 i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In aumento invece il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 1.207 (+108), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 14 (+1) il totale dei ricoverati e resta stabile a 2 il numero di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune (scendono a 27 su 92 quelli attualmente 'Covid-free', che ieri erano 28) - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva...

