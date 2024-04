Portone in frantumi e appartamento occupato per una notte in via Settevalli

Portone in frantumi e casa a soqquadro. Chi si è introdotto nell’appartamento nella zona alta di via Settevalli, però, forse non voleva rubare, ma occupare l’immobile.

I proprietari dell’immobile, che utilizzano per trascorrere dei periodi di vacanza a Perugia, vivendo in un’altra città per lavoro, sono stati avvertiti dai vicini che hanno notato la porta scassinata e rumori lungo le scale.

Da un primo sopralluogo sembrerebbe che non sia stato portato via nulla dall’appartamento, ma segni in cucina, in bagno e in camera da letto fanno pensare a qualcuno che ha utilizzato l’appartamento per qualche giorno o che aveva intenzione di occuparlo stabilmente.

Da valutare i danni nell’appartamento, oltre al portone sfondato e la serratura scassinata.