Chiude fuori di casa i proprietari, inquilino denunciato: "Parte dell'affitto in nero, mi sono stancato e pagavo solo quello previsto dal contratto"

Chiude la porta in faccia ai proprietari di casa dopo una discussione sul pagamento dell’affitto e viene denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto avrebbe ridotto l’ammontare della pigione di sua iniziativa.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è stato sentito dalla polizia giudiziaria e nel corso dell’interrogatorio ha spiegato il suo comportamento, raccontando di aver preso in affitto un appartamento e di aver concordato, con contratto firmato, il pagamento di 150 euro al mese. Ha anche aggiunto, però, di aver pagato, nel corso del tempo, 250 euro in nero ai proprietari. Così, stanco di pagare 400 euro al mese, ha deciso di versare solo i 150 euro previsti dall’accordo.

E quando i proprietari di casa di sono presentati, lui non li ha fatti entrare, sostituendo anche la serratura della porta dell’appartamento. I proprietari, quindi, lo hanno denunciato.