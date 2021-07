Coronavirus, dal 6 agosto esteso l'utilizzo del Green Pass: ecco quando sarà obbligatorio e le sanzioni previste

Prorogato lo stato d'emergenza nazionale fino al 31 dicembre e nuovi criteri per la 'colorazione' delle Regioni, restano chiuse le discoteche: tutte le misure previste dal nuovo decreto del governo Draghi

Proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, estensione dell'utilizzo del Green Pass che dal 6 agosto sarà obbligatorio per svolgere alcune attività e nuovi criteri per la 'colorazione' delle Regioni.

Queste le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche approvate dal Consiglio dei ministri di oggi (22 luglio 2021), che saranno contenute nel prossimo decreto-legge del governo Draghi...

GREEN PASS

ZONE A COLORI

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

SANZIONI

FONDO DISCOTECHE

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO

