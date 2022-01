Coronavirus, nuove regole sul Green Pass: dove serve e dove no, cosa cambia dal primo febbraio

Scade oggi (lunedì 31 gennaio) l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche in zona bianca che il governo dovrebbe prorogare però in giornata, mentre da domani (martedì 1 febbraio) entreranno in vigore nuove regole sul Green Pass.

Si potrà infatti accedere senza green pass solo in supermercati, farmacie, negozi di ottica e alimentari, oltre che in strutture sanitarie e uffici giudiziari e di polizia. È quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che elenca le attività “necessarie al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.

Il nuovo decreto stabilisce in particolare che si potrà entrare privi di certificazione verde in “esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande“, come supermercati, discount, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, “escluso in ogni caso il consumo sul posto”.

Possibile fare spesa senza green pass anche in negozi di animali domestici e alimenti per animali domestici, di articoli igienico-sanitari e in distributori di carburanti.

Ingresso libero, poi, pure in ottici, farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, oltre che in negozi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Nell’elenco “no pass” anche le strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie, così l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Consentito infine l’ingresso senza certificazioni verdi anche agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari “esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”.

L’elenco delle attività senza green pass

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di carburante

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Le novità per i viaggi

Novità da domani (1 febbraio) anche per i viaggi: entreranno infatti in vigore le regole previste dall'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che consentirà ai viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea l'ingresso in Italia con il solo 'Green Pass' e dunque senza più obbligo di tampone.

Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai "Corridoi turistici Covid-free" che riguarderanno ulteriori destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.