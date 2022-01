Coronavirus, Dpcm con la lista delle attività essenziali: niente pensione né tabaccaio senza Green Pass

Presto sarà vietato, senza Green Pass, il ritiro della pensione presso gli uffici postali così come fare acquisti dal tabaccio. Due attività che non rientrano infatti nella lista di quelle ritenute 'essenziali', definita dall'atteso Dpcm firmato oggi (venerdì 21 gennaio 2022) dal premier Mario Draghi e che entrerà in vigore dal primo febbraio.

Le esigenze 'essenziali' tutelate dal Dpcm

Come spiega Today secondo il Dpcm non è richiesto il possesso della 'certificazione verde' per esigenze alimentari e di prima necessità per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici" e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Si tratta di quelle attività legate alle "esigenze essenziali e primarie della persona", quindi "esigenze alimentari e di prima necessità"; "esigenze di salute" come "l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie" e "veterinarie". Inoltre non servirà il green pass per "esigenze di sicurezza"e "di giustizia".

Senza 'certificazione verde' sarà dunque ancora possibile entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce e per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata. Sarà inoltre possibile entrare in supermercati (senza distinzioni sul tipo di merce acquistata) e negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, negozi di articoli igienico-sanitari e di ottica, acquistare carburanti e prodotti per il riscaldamento così come prodotti per animali.

Negozi in cui non servirà il green pass: la lista ufficiale

"commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)";

"commercio al dettaglio di prodotti surgelati";

"commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati".

"commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati";

"commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento".

"commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari";

"commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)".

"Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati"; "commercio al dettaglio di materiale per ottica".