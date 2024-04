Cocaina dall'Albania per Perugia, rintracciato in patria uno dei componenti del gruppo criminale

È stato rintracciato e arrestato in patria un cittadino albanese sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare del gip di Perugia. L’uomo è ritenuto componente di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato grazie a una attività di indagine effettuata dal personale del Nic della polizia penitenziaria. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il sodalizio criminale di cui l’arrestato avrebbe fatto parte, si sarebbe occupata di far arrivare a Perugia importanti carichi di cocaina che veniva poi venduta al dettaglio, nel caso specifico, intorno a un edificio alla periferia della città. Quando le ricerche dell’indagato sono state estese a livello internazionale su input della Procura generale della Corte d’appello di Perugia, è stato possibile ampliare l’ambito di indagine, Riuscendo, di di conseguenza, a individuare, grazie al Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, il ricercato che ora si trova in carcere a Tirana, in attesa che le procedure per l’estradizione siano completate.