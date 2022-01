INVIATO CITTADINO Bus Terminal di piazza Partigiani. Dotazione tecnologica... che non funziona

Bus Terminal di piazza Partigiani. Dotazione tecnologica... che non funziona.

Numerosi monitor e generosi display per fornire informazioni ai viaggiatori. “Purtroppo – lamenta un utente – da tempo nessuno dei suddetti monitor funziona”.

Ci si chiede se queste apparecchiature non vadano lette come una spocchiosa esibizione di potenza cui non corrisponde un’efficienza “in atto”.

Commento. “Si stava meglio quando si stava peggio”. C’erano una volta… prima della rivoluzione tecnologica, manifesti che informavano su destinazioni, orari, arrivi e partenze.

Indietro non si torna. Purtroppo. Abbiamo già segnalato, per primi, tanto tempo fa come anche il Qr alle paline di fermate dei pullman abbiano solo reso la vita più complicata agli utenti. Specie alla popolazione più anziana, priva di alfabetizzazione tecnologica. C’è stato addirittura un poeta perugino, Gian Paolo Migliarini, che ci ha scritto con ironia.

Tutta questa costosa tecnologia è utile? “Cosa serve una serva che non serve?”, diceva Totò.

Sosteneva Pasolini: “Non sempre lo sviluppo è progresso”. Ci pare questo un caso di evidenza palmare. Lampante.