Superlega, la Sir subito al lavoro in vista dell'infrasettimanale. Taranto ai raggi X

È tornata stamattina al PalaBarton la Sir Susa Vim Perugia.

I Block Devils hanno ripreso prontamente il lavoro con una seduta in sala pesi mentre nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico.

La Superlega prevede infatti un turno infrasettimanale dopodomani ed è quindi subito vicino il ritorno in campo con Perugia che attende a Pian di Massiano la Gioiella Prisma Taranto per la quinta di ritorno di campionato.

Dopo la vittoria di sabato a Modena, voltano subito pagina i bianconeri alla ricerca dei tre punti contro la formazione pugliese di coach Travica (papà del regista Dragan per due anni protagonista in maglia Sir Susa Vim).

La squadra svolgerà le consuete sedute di rifinitura domani pomeriggio e mercoledì mattina prima del match di mercoledì sera alle ore 20:30 al PalaBarton.

Avversaria come detto la Gioiella Prisma Taranto di Ljubo Travica, salito in sella alla panchina ionica lo scorso 20 novembre. Con Travica al timone Taranto ha messo in cassaforte 8 punti in 9 partite vincendo gli scontri diretti con Catania e Padova e muovendo la classifica anche contro avversari difficili come Civitanova, Modena e Milano. In generale Taranto è una formazione che sta dimostrando di giocarsela contro tutti in Superlega e che, con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, può provare a chiedere qualcosa di più in questa parte finale di regular season.

Può farlo perché la squadra in campo è di qualità con interpreti esperti e di respiro anche internazionale. In regia c’è lo spagnolo Trinidad, lo scorso anno avversario dei Block Devils in Champions con la maglia del Berlino. A chiudere la diagonale di posto due è il nazionale statunitense Russell passato in carriera per Polonia, Germania, Korea e Francia. Al centro della rete i titolari scelti da Travica sono il classe ’99 di 210 cm Gargiulo, una carriera interamente al Sud con Castellana Grotte, Vibo Valentia e Taranto, e l’altro nazionale a stelle e strisce Jendryk, giocatore di alto livello con una carriera vissuta tra Germania (miglior muro e miglior centrale della Bundesliga 21/22 con Berlino) e Polonia. In posto quattro il faro è l’ex bianconero ed ex azzurro Lanza, atleta completo in tutti fondamentali ed il vero uomo di equilibrio di Taranto. A chiudere il reparto il classe 2001 cubano Gutierrez, qualità di salto e di velocità di braccio incredibili lo scorso anno protagonista a Cisterna. Il libero è l’esperto Rizzo, salentino con diciassette stagioni tra Superlega ed A2 cresciuto, come Max Colaci, nelle giovanili dei Falchi Ugento. Il tutto senza dimenticare in panchina cambi di qualità come il centrale ed altro ex bianconero Alletti, come l’opposto di scuola Modena e già azzurro Sala e come lo schiacciatore Raffaelli.

Questa la Gioiella Prisma Taranto che mercoledì sera sarà di scena al PalaBarton e che, a dispetto di due vittorie e tredici sconfitte maturate finora, vanta la terza miglior ricezione del campionato con il 27,5% di perfetta, solo due volte è uscita dal campo senza aver conquistato almeno un set ed è arrivata a giocarsi il tie break in sette occasioni.