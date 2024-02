Superlega, la Sir alle prese con la scelta del dopo Leon: per Ishikawa sembra fatta

La stagione, benchè fosse già ricca di trofei, non è ancora finita ma la Sir Safety Susa Perugia, dato oramai per scontato l'addio di Leon (per lui si parla di possibili proposte da Turchia e Giappone, le uniche attualmente in grado di garantire l'ingaggio che attualmente percepisce in bianconero), è obbligata per forza di cose a guardarsi intorno.

Il principale candidato a raccogliere l'eredità del fuoriclasse cubano polacco è Yuki Ishikawa, classe 1995, attualmente in forza all'Allianz Milano. C'è chi dà la cosa per fatta, ma in una qualsiasi campagna acquisti che si rispetti la certezza è data soltanto dall'ufficialità e dalle firme. Che però potrebbero arrivare davvero a stretto giro di posta.

Nello specifico il club del presidente Fusaro non era affatto rassegnato a perdere lo schiacciatore giapponese, che in questi anni nel capoluogo lombardo ha evidenziato una crescita esponenziale, tant'è che è stata formulata una proposta di rinnovo; i Block Devils però sarebbero stati bravi a convincere il giocatore a trasferirsi a Perugia, dove potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità.

Se sono rose fioriranno, come si dice in gergo, ma non resta che attendere le prossime settimane. Prima però c'è un'annata da concludere al meglio e se possibile ancor più trionfalmente.

Uno spauracchio

Quella di Milano attualmente è la quinta esperienza italiana per Ishikawa dopo Modena, Latina, Siena e Padova. I tifosi bianconeri hanno iniziato a conoscerlo nella scorsa stagione, dove si è dimostrato protagonista assoluto contribuendo alla precoce eliminazione dei Block Devils dalla corsa scudetto.

Si è ripetuto anche nel match di Santo Stefano al PalaBarton, terminando con una rimonta da 2-0 a 2-3 per la formazione meneghina, in cui ha realizzato ben 14 punti.

I Sirmaniaci potrebbero dunque vederlo dalla loro parte ma ad oggi non ci sono assolute certezze in merito.