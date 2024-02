Superlega, la Sir Susa Vim Perugia esce a mani vuote da Piacenza

I festeggiamenti della Coppa Italia si sono fatti sentire? Non è mai facile rispondere ad una domanda del genere. Soltanto gli attori protagonisti sapranno come sono andate esattamente le cose, ma quel che conta è il risultato. Che ha dato chiaramente ragione alla Gas Sales Bluenergy Piacenza dell'ex allenatore Andrea Anastasi, il quale è riuscito dunque a vendicare la beffa della partita di andata.

Poi ci sono le voci di mercato, ultima delle quali vede il centrale brasiliano Flavio in partenza per Trento a fine stagione (a sostituirlo sarebbe l'argentino Loser dell'Allianz Milano), ma questo è un appiglio a cui i Block Devils non possono attaccarsi. Nel mondo del volley che le squadre in questo periodo pensino al futuro è pura prassi e dunque questo non può certo essere il motivo di questa battuta d'arresto, che chiude alla squadra di Angelo Lorenzetti quasi per intero le possibilità di riagganciare la vetta, ora distante sei punti.

Gli emiliani, primo set a parte, si sono dimostrati molto più incisivi, soprattutto al servizio: 12 aces sono di marca biancorossa contro i 5 bianconeri. Inoltre la ricezione perugina non è riuscita a contenere gli attacchi di Leal, che contro questo avversario spesso si scatena. Il suo score parla di 24 punti con il 65% di efficacia offensiva.

Sarà dunque una settimana impegnativa per il coach di Fano ed i suoi ragazzi, che dovranno lavorare per capire cosa non ha funzionato. Domenica al PalaBarton arriva Verona e sarà obbligatorio tornare a fare risultato per blindare almeno il secondo posto.

La partita

Solè compone la coppia centrale con Flavio nel 6 +1 di partenza. Simon subito letale al servizio (4-2), risponde Semeniuk (4-4). Mette il naso avanti Perugia con l'ace di Ben Tara (4-5), Plontytskyi inizia carburare (5-8). Leal accorcia subito (8-9), inizio di un break che poterà i piacentini sul 13-10 con Ben Tara murato. I Block Devils non si perdono d'animo e il tunisino dai nove metri ritrova la parità (15-15). Muro di Giannelli per il 15-17, poi ci si mette Romanò a mandare fuori (16-20). Con altri due muri in fila la parola fine per il primo set si scrive (16-23); l'errore al servizio di Recine determina il 18-25.

I Block Devils sono subito chiamati a fronteggiare la reazione degli emiliani, che vanno a segno dal fondo con Leal (7-3). Entra Russo e si fa subito notare a muro (8-6), ma ancora il servizio, questa volta di Romanò, fa male (13-9). Brizard chiude a muro (14-9), Plontytskyi fa ace (16-13). La rimonta diviene possibile quando il neo entrato Herrera fa muro poi Lucarelli sbaglia (22-21). Piacenza ritrova lo spirito giusto e costruisce due palle set (24-22); Lucarelli va subito a bersaglio ed è 25-22.

Avvio di terzo parziale pressochè identico al precedente: Leal va a bersaglio dalla linea di fondo punendo di fatto gli errori avversari precedenti (7-3); Plontytskyi due volte in contrattacco fa 9-8; il muro e l'attacco di Leal risistema le cose (12-8). Va in battuta Caneschi e realizza il 14-9, la pipe di Lucarelli indirizza il set (16-10). Held e Ben Tara fanno sperare (16-12), ma Russo non passa (20-14). Caneschi e Leal chiudono ancora le porte (24-16), il brasiliano cubano regala il vantaggio a Piacenza (25-17).

E' la Sir a partire meglio nel quarto set (6-8, Semeniuk), Lucarelli rimedia prontamente (8-8). Leal e due muri su Plontytskyi e Ben Tara spezzano una volta per tutte l'equilibrio (16-12) che in pratica mettono una pietra tombale sulle speranze bianconere. Sette sono i match point con lo smash di Brizard (24-17), Romanò si fa trovare pronto e castiga i Block Devils (25-18), che escono dunque dal PalaBanca senza punti.

I commenti dei protagonisti

Così il centrale Sebastian Solè a fine gara: "Stasera loro sono stati più bravi sicuramente. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, eravamo venuti a Piacenza con l’obiettivo di vincere. Dopo un buon primo set loro sono cresciuti mettendoci tanta pressione con la battuta e noi siamo un po’ calati. Però, anche nella sconfitta, siamo stati sempre uniti ed insieme e questo è importante. Abbiamo tanto da lavorare e lo sappiamo, lo faremo da martedì per riprendere il cammino".

Il tabellino

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - SIR SUSA VIM PERUGIA 3-1

Parziali: 18-25, 25-22, 25-17, 25-18

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Romanò 10, Simon 8, Caneschi 8, Leal 24, Lucarelli 10, Scanferla (libero), Recine 2, Andringa. N.e.: Gironi, Hoffer (libero), Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi, vice all. Valentini.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 14, Flavio, Solè 6, Plotnytskyi 10, Semeniuk 10, Colaci (libero), Russo 5, Herrera 3, Leon, Held 1, Ropret. N.e.: Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Alessandro Cerra - Stefano Cesare

LE CIFRE – PIACENZA: 20 b.s., 12 ace, 34% ric. pos., 22% ric. prf., 49% att., 10 muri. PERUGIA: 19 b.s., 5 ace, 35% ric. pos., 21% ric. prf., 44% att., 9 muri.