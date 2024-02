Superlega, Lorenzetti esorta la Sir a non abbassare la tensione: "Abbiamo necessità di fare punti ovunque"

Antivigilia di campionato per la Sir Susa Vim Perugia attesa domenica dalla trasferta del Pala Banca Sport di Piacenza in casa della Gas Sales Bluenergy per la sesta di ritorno di Superlega.

Proseguono i lavori per i Block Devils a Pian di Massiano con la squadra che oggi pomeriggio svolgerà prima una sessione tattica di video e poi l’allenamento tecnico, domattina altra seduta tecnica prima della partenza nel pomeriggio di sabato alla volta di Piacenza. Coach Lorenzetti, i suoi assistenti Giaccardi e Piacentini e tutto lo staff tecnico stanno preparando con grande attenzione la partita di dopodomani consapevoli delle difficoltà della gara e della forza dell’avversario.

È proprio Angelo Lorenzetti a presentare il big match di Piacenza:

“Torniamo in campionato subito con uno scoglio duro. Conosciamo il valore di Piacenza e conosciamo la classifica nostra e loro. Abbiamo la volontà di fare qualche punto in più rispetto al girone d’andata e quindi abbiamo la necessità di far punti dappertutto. Siamo consapevoli delle difficoltà che derivano sia dall’avversario, che ha avuto anche un periodo per recuperare energie per affrontarci al meglio, sia da noi che veniamo da una Coppa Italia nella quale, al di là del risultato, abbiamo speso energie mentali e quindi siamo nella necessità di doverle recuperare, ma di non metterci troppo tempo. Sotto l’aspetto più tecnico, noi e Piacenza abbiamo numeri molto simili. Piacenza tra l’altro ha ottenuto questi numeri nonostante assenze di rilievo e questo testimonia il valore della squadra che andiamo ad affrontare e che, come ho detto fin da inizio stagione, è un team con cui bisogna fare i conti per arrivare in alto”.

Lorenzetti parla anche della difficoltà di tornare al campionato dopo un successo bello come quello di Bologna.

“A livello mentale riprendere il filo dopo una vittoria come quella in Coppa Italia non è facile perché poi il calendario alle volte è birichino e, come quando siamo tornati dal Mondiale per Club, non ti permette di riprendere con una partita dalla valenza tecnica minore di quella che affronteremo domenica. Però su questa cosa non possiamo farci niente, dobbiamo invece essere duri sapendo anche che giocando si migliora. Domenica dovremo stare lì, resistere con spirito battagliero per cercare di entrare in ritmo prima possibile e di ottenere quello che tutti noi vogliamo”.