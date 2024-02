Superlega, Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Ritorna il campionato e ritorna a viaggiare la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la vittoria in Coppa Italia, ecco di nuovo la Superlega per i Block Devils che, dopo l’allenamento tecnico di stamattina al PalaBarton, partono nel pomeriggio alla volta di Piacenza dove domani pomeriggio affronteranno i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy per la sesta giornata di ritorno di Superlega. Fischio d’inizio al Pala Banca Sport alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

“Ci aspetta chiaramente una partita difficile. Sempre nel campionato italiano è dura, ma è chiaro che andiamo a giocare in casa della terza in classifica e che Piacenza è indubbiamente una squadra fortissima. Dovremo essere bravi a non perdere il filo del gioco che stiamo sviluppando ultimamente”.

Così Davide Candellaro, uno degli ex della partita, prima della partenza della squadra per Piacenza.

Dopo la festa di Bologna, è stata una settimana di grande lavoro per i giocatori e per lo staff tecnico bianconero che ha preparato il match di domani con grande attenzione da un punto di vista tecnico e tattico ben sapendo che Piacenza ha tante frecce nella propria faretra.

Coach Lorenzetti potrebbe dare spazio inizialmente alla formazione che ha iniziato la finale di Coppa Italia domenica scorsa con il 6+1 iniziale che potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Anastasi, tecnico della Gas Sales Bluenergy Piacenza, deve probabilmente solo decidere, stante il recupero di Leal, gli schiacciatori di partenza. Un possibile starting seven potrebbe essere quello con Brizard in regia, Romanò in diagonale, Simon e Caneschi centrali, Lucarelli e Leal schiacciatori di posto quattro e Scarferla a dirigere le operazioni in seconda linea.

PRECEDENTI

Undici i precedenti tra le due società con dieci successi di Perugia ed una vittoria di Piacenza. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton lo scorso 19 novembre per la sfida d’andata con vittoria di Perugia al tie break (parziali di 21-25, 20-25, 25-18, 26-24, 20-18). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza.

EX DELLA PARTITA

Due ex in campo tra Perugia e Piacenza. Nelle file della Sir Susa Vim c’è Davide Candellaro a Piacenza nella stagione 2020-2021, nel roster della Gas Sales Bluenergy c’è Fabio Ricci a Perugia dal 2017 al 2022. Ex da ambo le parti anche a bordo campo. Angelo Lorenzetti è stato sulla panchina di Piacenza, nella precedente gestione societaria, dal 2007 al 2012, il vice Massimiliano Giaccardi dal 2010 al 2012. Andrea Anastasi è stato invece tecnico di Perugia la passata stagione, il vice Antonio Valentini dal 2021 al 2023.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Piacenza e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Pala Banca Sport, racconterà live alle ore 18:00 Piacenza-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Piacenza-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 6 febbraio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard-Romanò, Simon-Caneschi, Leal-Lucarelli, Scanferla libero. All. Anastasi.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Alessandro Cerra - Stefano Cesare

