Superlega, la Sir Safety Susa subito stregata da Semeniuk: "Che atmosfera al PalaBarton"

PERUGIA – Prosegue il lavoro al PalaBarton della Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils sudano agli ordini di coach Anastasi e del suo staff e preparano il prossimo match in programma, la trasferta di domenica a Padova, incontro valido per la quarta giornata di Superlega.

I nuovi bianconeri stagionali, arrivati al termine del mercato estivo, stanno anche completando l’ambientamento con la nuova realtà. Tra di loro Kamil Semeniuk, schiacciatore polacco entrato fin da subito, a suon di prestazioni convincenti, nel cuore dei Sirmaniaci e del pubblico perugino.

Proprio Semeniuk racconta come procede la sua conoscenza con il mondo perugino.

“La città è bellissima”, dice Kamil. “Io e la mia fidanzata siamo già stati in centro ed è stato fantastico, soprattutto la sera l'atmosfera è incredibile. Ovviamente siamo all'inizio della nostra vita qui a Perugia, ci è voluto un po' di tempo per trovare, diciamo così, una “normalità” di vita come ad esempio sapere dove ci sono supermercati, farmacie e questo tipo di cose. Ma ora ci sentiamo molto bene, ci godiamo il tempo libero e, anche se è passato solo il primo mese qui, iniziamo a sentirci a Perugia come in una seconda casa. Sulla Superlega italiana, dopo appena tre partite, è troppo presto per dire qualcosa di preciso. Certamente ho già visto che il livello del campionato è molto equilibrato, quindi dobbiamo essere pronti ed al 100% ogni volta che scendiamo in campo. Abbiamo iniziato la stagione vincendo tre partite su tre, siamo soddisfatti in questo momento, ma sappiamo che è solo l'inizio, che tutto può succedere”.

Semeniuk ha già avuto modo in due occasioni, contro Monza e contro Verona, di toccare con mano il calore del PalaBarton.

“Wow, l'atmosfera nel nostro palazzetto è incredibile ed il tifo dei Sirmaniaci è fantastico. Rispetto tantissimo il fatto che abbiano così tanta energia durante l'intera partita ed è davvero bello vederli anche in trasferta, come ad esempio è avvenuto a Siena dove c’erano tanti nostri tifosi e ci siamo sentiti come se stessimo giocando in casa. Mi piace tantissimo giocare a Perugia davanti ai Sirmaniaci ed al nostro pubblico”.

Domenica si torna in campo nell’insidiosa trasferta di Padova, squadra capace di vincere in queste prime giornate contro Modena e Civitanova.

“Come ho già detto, il livello del campionato italiano è molto equilibrato. Padova ha vinto con Modena e Civitanova, la rispettiamo molto e ci stiamo preparando alla partita di domenica con la stessa attenzione con la quale ci siamo preparati nelle tre gare precedenti. Ovviamente la nostra intenzione è quella di mettere in campo al meglio la nostra pallavolo e di prenderci i tre punti in palio. Di sicuro non sarà facile, ma faremo di tutto per tornare a Perugia con la vittoria”.