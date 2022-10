Superlega, la Sir Safety Susa Perugia si prepara alla quarta di campionato

PERUGIA – È tornata ieri nel quartier generale del PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro Verona e due giorni di riposo concessi ai ragazzi da coach Anastasi, i Block Devils si sono prontamente messi al lavoro agli ordini dello staff tecnico bianconero.

Programma bello intenso per capitan Leon e compagni che proseguiranno nella routine delle sedute di lavoro tecnico e fisico fino a sabato mattina compreso per poi partire sabato pomeriggio verso Padova dove domenica è in programma la quarta giornata di Superlega contro i padroni di casa della Pallavolo Padova con diretta TV su Raisport alle ore 18:00.

Perugia è entrata in un momento già importante della stagione con il campionato che procede spedito, la Supercoppa che bussa alle porte e l’inizio della Champions nel mese di novembre. Un periodo che non consentirà ai Block Devils un ritmo continuativo di allenamento ed anche per questo motivo la settimana in corso è molto importante per la crescita della squadra e degli automatismi di gioco.

Le prime tre giornate, che sono ovviamente ancora poche per dare responsi definitivi e senza guardare una classifica decisamente in divenire che vede comunque la squadra al comando in coabitazione con Cisterna, hanno però detto che la Sir Safety Susa è partita con il piede giusto. Primo posto nel numero dei break point conquistati (83, pur essendo la squadra dopo Taranto ad aver giocato meno set), primo posto nel numero degli ace (25 come Piacenza, ma 2,50 a set), secondo posto alle spalle di Modena nelle percentuali di ricezione perfetta (27,3%), primo posto nella percentuale di efficacia offensiva (55,9%), secondo posto dietro Cisterna nel numero dei muri vincenti per set (2,70). Tutti dati che certificano il grande lavoro fatto finora quotidianamente al PalaBarton con Anastasi abile a ruotare con una certa regolarità i suoi giocatori in campo.

Il calendario propone ora per Perugia l’insidiosa trasferta di Padova, che nelle prime giornate ha già gli scalpi eccellenti, entrambi al tie break, di Modena e Civitanova. Un’ulteriore tappa di crescita per il gruppo ed un altro passaggio importante per creare quell’idea di squadra che ha in mente il tecnico bianconero.

SPOSTAMENTI GARE PERUGIA-MODENA, PERUGIA-TARANTO E CIVITANOVA-PERUGIA

La Lega Pallavolo Serie A comunica gli spostamenti delle seguenti prossime gare dei Block Devils:

- Sir Safety Susa Perugia - Valsa Group Modena del 30 ottobre 2022 (recupero della 5a di andata, già posticipata all’8 dicembre 2022 per la Supercoppa) sarà posticipata a giovedì 24 novembre alle ore 20.30;

- Sir Safety Susa Perugia - Gioiella Prisma Taranto del 4 dicembre 2022 (10a di andata) sarà anticipata a sabato 3 dicembre alle ore 20.30;

- Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Susa Perugia dell’11 dicembre 2022 (11a di andata) sarà anticipata a giovedì 27 ottobre alle ore 20.30.