Acqua & Sapone Roma - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla

Il caso Diouf si è risolto con la rescissione del contratto e l'approdo dell'ex numero 13 ad una squadra polacca (ufficiale da oggi) e finalmente si può tornare a parlare di volley giocato. La sconfitta interna contro Busto Arsizio e il blitz dell'Acqua & Sapone Roma di Casalmaggiore ha relegato la Bartoccini Fortinfissi Perugia all'ultimo posto solitario mettendola praticamente con le spalle al muro. Per tornare a sperare nella salvezza sarà indispensabile centrare il risultato pieno e lo sa bene il coach Luca Cristofani, al ritorno da avversario nella capitale dopo la promozione dello scorso anno, e le sue giocatrici, chiamate più che mai a tirare fuori gli artigli e a concretizzare con più decisione la mole di gioco prodotta. Si gioca domenica prossima alle ore 17 e sarà davvero vietato sbagliare.

LA VIGILIA DEL COACH - Così si è espresso Luca Cristofani a due giorni dalla partita: "Il lavoro dell’ultimo mese ha sicuramente portato benefici da un punto di vista tecnico, noi ovviamente in questo momento abbiamo una rosa più limitata mentre loro si sono rinforzati, credo però che questa variazione possa essere compensata dal lavoro sopra citato, dunque anche se sulla carta potremmo dare l’impressione di essere ad un livello inferiore rispetto alla gara di andata, secondo me i valori saranno più o meno sono gli stessi".

L'incognita riguarda la condizione di alcune giocatrici: "Ho alcune dubbi sullo stato di forma dia alcune atlete che ancora non sono al top della forma, sono convinto che se riuscissimo a continuare il nostro percorso di crescita, potremo toglierci qualche soddisfazione. Secondo me siamo arrivati ad un punto di buon equilibrio di gioco, bisognerà vedere però se riusciremo a mantenerlo anche in quei momenti importanti, perché fino ad ora è mancato quell’ultimo passo per chiudere i set, anche con squadre molto forti. Questo ci farà ottenere sicuramente anche qualche punto in più".

Note e probabili formazioni

I precedenti

L'unico precedente tra le due formazione in gare ufficiali è stato quest'anno nel girone di andata dove la Bartoccini-Fortinfissi Perugia vinse 3-0.

Le Ex

Nessuna ex in campo per Roma mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia tra le atlete le ex sono due: Bintu Diop e Gaia Guiducci, entrambe nel club capitolino la scorsa stagione dove agli ordini di coach Cristofani hanno vinto la Serie A2.



Le probabili formazioni:

Acqua&Sapone Roma: Bugg, Decortes, Trnkova, Cecconello, Rabadzhieva, Stigrot. Libero: Venturi.

Allenatore: Saia

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diop, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Arbitri: Gianluca Cappello, Marco Tutù

Dove seguirla in diretta

Il fischio d’inizio è fissato per, domenica 30 gennaio alle ore 17.00 e sarà visibile in diretta in streaming su www.volleyballworld.tv