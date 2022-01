Bartoccini, Valentina Diouf esce allo scoperto: "Non sono stata messa nelle condizioni di dare il massimo"

La prematura fine del rapporto tra Valentina Diouf e la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha lasciato senza parole tutto l'ambiente, ora chiamato a reagire in vista del prossimo fondamentale appuntamento di Roma. Su di lei in queste ultime ore se ne sono dette tante, ma è proprio l'ex nazionale, rientrata nella sua Milano ed in attesa di nuova sistemazione, ad uscire allo scoperto.

Sul suo profilo Instagram ha spiegato le sue ragioni, iniziando dal replicare a chi l'ha accusata di aver abbandonato la nave: "Non ho mai lasciato una stagione a metà. In ogni posto di lavoro il clima non è il top però si resiste e si va avanti. E allora perchè è andata così? Perchè non voglio stare in un posto dove non sto bene e non mi mette nelle condizioni di dare il massimo. Le situazioni che non ci fanno stare bene vanno affrontate prendendo anche le conseguenze. Io rispetto tutti, ma non sono sempre stata ripagata con la stessa moneta".

Infine, l'ex numero 13 delle magliette nere, parlando del futuro, smentisce qualsiasi accordo con società polacche come motivo della separazione: "Ringrazio colui che ha fatto la dichiarazione falsa sul mio contratto in Polonia che ha fatto sì che il presidente della società polacca mi facesse veramente una proposta".

Insomma, i motivi di una permanenza così breve erano ben intuibili sin da quando la vicenda ha iniziato a prendere corpo. Anche un'atleta dalla provata esperienza, qualora l'ambientamento venisse meno, può fare fatica e questa ne è l'ennesima dimostrazione. Starà alla dirigenza perugina cercare di porre rimedio ricorrendo al mercato estero. Quel che è certo è che Luca Cristofani, in quella che può ritenersi come la partita del cuore per lui (è stato l'artefice principale della promozione in A1 dell'Acqua & Sapone Roma nella passata stagione), avrà a disposizione l'attuale organico, ma sarà assolutamente vietato fallire.