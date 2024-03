Playoff Superlega, la Sir vince gara uno ma Giannelli guarda già alla prossima

Sono iniziati ieri con una bella vittoria i playoff scudetto per la Sir Susa Vim Perugia.

Il successo in rimonta dei Block Devils al PalaBarton contro la Rana Verona in gara 1 dei quarti di finale è stato l’emblema di quello che è nei fatti la post season della Superlega, un susseguirsi cioè di emozioni, un aumento delle tensioni, una lotta sportiva serrata tra tutte le contendenti.

È stata dura per i bianconeri avere la meglio degli scaligeri, la capacità della squadra di restare mentalmente nel match dopo il primo set perso sul filo unita ad una crescita importante in alcuni fondamentali ha consentito agli uomini del presidente Sirci di prendere in mano dal secondo set la contesa e di indirizzarla su binari più congeniali al proprio gioco.

Serie dunque sull’1-0 per Perugia e squadra, che oggi usufruisce di ventiquattro ore di riposo e recupero, con la testa nello scatolone e già proiettata su gara 2 in programma al Pala Agsm AIM di Verona domenica sera alle ore20:30 davanti alle telecamere di Raisport.

È questo il senso, forte, delle parole del regista bianconero Simone Giannelli e del tecnico Angelo Lorenzetti.

“Abbiamo iniziato bene una serie difficile contro una squadra che gioca molto bene e con individualità importanti”, dice Giannelli. “Abbiamo vinto la prima di una serie al meglio delle cinque, gara 1 ormai è andata per cui bisogna solo guardare avanti e pensare alla prossima senza troppo entusiasmo. Domenica troveremo un palazzetto pieno e caldo, sarà una partita difficile come quella di ieri, ma con il pubblico dalla loro parte. Andremo a fare la nostra partita con umiltà, consapevolezza ed orgoglio”.

“Siamo 1-0, ma nei playoff bisogna vincerne tre e non c’è scritto né quali né come”, conferma Lorenzetti. “Ci vorrà continuità, ci saranno momenti nella serie in cui andremo sotto e dovremo saperli vivere con le unghie e con i denti per andare a prenderci in tre, quattro o cinque gare le tre vittorie che servono. Noi siamo motivati a farlo, sappiamo che dall’altra parte della rete c’è una squadra che gioca bene a pallavolo, sbaglia poco ed è molto fisica quindi dovremo fare tutto noi. Ieri sera, dopo la sconfitta in regular season con loro, andare sotto di un set per i ragazzi psicologicamente non era facile. Invece poi sono stati presenti soprattutto nel cambiopalla ed hanno sfruttato le occasioni per fare break. Dobbiamo continuare così ed anche migliorare perché Verona ha sicuramente dei margini rispetto a gara 1. Una gara 1 che è già chiusa. Quando si dice che i playoff sono un nuovo campionato è vero e poi, rispetto alla regular season, le parole di ogni partita rimangono nella serie, bisogna usarne poche e quelle giuste e non farsi delle convinzioni limitanti”.

