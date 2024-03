Playoff Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Si scaldano i motori per il semaforo verde che dà il via alla parte più bella, tesa, emozionante e spettacolare della Superlega Italiana: i Playoff Scudetto.

Scattano al PalaBarton per la Sir Susa Vim Perugia che attende domani sera a Pian di Massiano la Rana Verona per gara 1 dei quarti di finale scudetto. Fischio d’inizio alle ore 20:30 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, in campo per il primo atto di una serie al meglio delle cinque la seconda e la settima della regular season.

“Domani affronteremo una di quelle partite che a tutti piace giocare. È l’inizio dei playoff, possiamo farlo in casa, siamo carichi per iniziare questo percorso e per cercare di partire con il piede giusto. Durante i playoff tante cose che nella regular season sembrano un po’ più facili diventano un po’ più complicate. Il nostro coach ogni giorno ci dice che dobbiamo rimanere attaccati dal primo punto fino all’ultimo di ogni partita, adesso non contano più tre punti o due punti, contano le vittorie e questo è quello che dobbiamo e vogliamo fare”.

Così lo schiacciatore bianconero Wilfredo Leon alla vigilia del match.

Preparazione estremamente compressa per Lorenzetti ed il suo staff, cosa del resto comune a tutte le “magnifiche otto” dei playoff. Lo staff tecnico bianconero ha lavorato incessantemente in questi due giorni per preparare nel migliore dei modi il match sotto il profilo tecnico-tattico. A livello di formazione ultimi dubbi da sciogliere solo in prossimità del match per Lorenzetti. Possibile un 6+1 con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona torna a Perugia dopo il successo nel match di ritorno di regular season dell’11 febbraio scorso quando fu capace di espugnare al quinto set il PalaBarton. Coach Stoytchev dovrebbe partire inizialmente con i consueti sette e quindi con Spirito in regia, Keita opposto, Grozdanov e Cortesia al centro della rete, Mozic e Dzavoronok martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 19:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 17:30 circa.

PRECEDENTI

Trentasette i precedenti tra le due formazioni con trenta vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sette successi della Rana Verona. L’ultimo confronto diretto lo scorso 11 febbraio per la sfida di ritorno di regular season con vittoria dei veneti a Perugia 2-3 (parziali di 20-25, 25-21, 14-25, 25-17, 13-15).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, e Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020. Ex anche in panchina per Perugia dove c’è Angelo Lorenzetti, tecnico a Verona nella stagione 2006-2007.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani sera per Perugia-Verona sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Verona sarà trasmessa in replica giovedì alle ore 22:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito-Keita, Cortesia-Grozdanov, Dzavoronok-Mozic, D’Amico libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Rossella Piana - Andrea Pozzato