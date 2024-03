Superlega, per la Sir sconfitta indolore a Milano. Già da mercoledì si fa sul serio

La posizione in classifica, già da qualche settimana per giunta, era già definita, ma la Sir Susa Vim Perugia non era certo salita a Milano in gita turistica. L'andamento della partita, anche se la vittoria è andata all'Allianz di coach Roberto Piazza, lo ha chiaramente dimostrato. Colpa di alcuni alti e bassi che hanno consentito alla squadra di casa di rimontare da 1-2 a 3-2 e prendersi una soddisfazione davanti ai 5200 dell'Allianz Cloud.

E' stata una partita equilibrata e a dimostrarlo sono stati i numeri. Milano ha leggermente prevalso a muro (12 contro 10), Perugia in attacco (55% contro 53%), in ricezione (49% contro 43% di positiva) ed al servizio (9 ace contro 5). Tra i singoli ha ben impressionato Leon con 24 punti di cui 6 in battuta, segno che si avvia al completo recupero. Bene anche Ben Tara (19 punti con il 61% in attacco), Plotnytskyi (11 punti) e Flavio (13 punti con il 77% in primo tempo e 3 muri). Menzione d’obbligo infine per un super Max Colaci (68% in ricezione) che si è reso protagonista di tantissime difese da far spellare le mani al pubblico presente.

La regular season va in archivio con il secondo posto, ma già mercoledì sera si fa sul serio. Al PalaBarton, per gara uno dei quarti dei playoff scudetto, arriva la Rana Verona, altra compagine ostica capace già di giocare un brutto scherzo ai Block Devils. Sarà più che mai necessario iniziare la serie con il piede giusto per scacciare ogni fantasma di sorta. Appuntamento alle ore 20:30.

La partita

Lorenzetti non è intenzionato a fare sconti schierando buona parte della formazione titolare, ma ad avere una marcia in più sono i padroni di casa, che con un muro di Reggers vanno subito sul 6-1. Giannelli, Plotnytskyi e Flavio riportano subito i Block Devils in partita (8-7). Nuovo allungo meneghino con Ishikawa (10-7), risponde con un ace Plotnytskyi (11-10). Non c'è un momento di sosta, con i botta e risposta che si susseguono, poi la svolta possibile con il muro di Flavio (17-17) ed un doppio errore di Ishikawa (17-19). Nulla da fare, perchè Loser alza il muro (20-19) e Ishikawa fa il bello e il cattivo tempo (24-21). Chiude ancora Loser per il 25-22.

Il copione non cambia ad inizio secondo set quando Loser, Vitelli e Reggers portano Milano sul 7-4. Perugia pasticcia ed è 12-8. Reggers sbaglia e i Block Devils si rimettono in corsa (15-14), ma Ishikawa è incontenibile (19-16). Altrettanto lo è Leon, che a suon di aces capovolge la situazione (19-20). Ben Tara costruisce prendendo le mani del muro due palle set (22-24), ma i padroni di casa riescono nell'impresa di annullarle entrambe con Ishikawa (24-24). Ai vantaggi risolve ancora Ben Tara per il 25-27.

La Sir riparte a spron battuto nel terzo set, con Leon, Flavio e Ben Tara (0-4). Ishikawa stavolta non è preciso (5-13) e Solè stampa un murone per il 5-13. Ace di Leon per il 9-20, così come del capitano anche il colpo che porta i bianconeri in vantaggio (17-25).

I ribaltamenti di fronte non finiscono qua. Mergarejo colpisce da posto quattro per il 10-6. Ishikawa dilata il vantaggio (16-11). Herrera entra e commette invasione (18-12), Leon veste i panni del trascinatore e ricuce il gap (19-19). Muro di Porro per il 21-19, Ishikawa sbaglia ed è 23 pari. L'errore al servizio di Plontytskyi regala una palla set a Milano (24-23) che la sua stella nipponica sfrutta. 25-23 e giochi rimandati al tie break.

Che inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa, che vanno subito sul 3-0 e conquistano il cambio di campo con l'invasione di Herrera (8-5). Leon prova a rimettere in carreggiata i Block Devils (10-9), ma il servizio di Plontytskyi non trova il campo (14-12). La chiusura è affidata a Loser per il 15-13 con cui termina il match.

I commenti dei protagonisti

Questo il pensiero del direttore sportivo Goran Vujevic: "Non volevamo fare calcoli stasera, volevamo una partita vera per prepararci bene per i playoff. Milano ha onorato la partita in casa, volevano a tutti i costi fare risultato. Noi abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, dopo aver perso il primo set siamo riusciti a spuntarla nel secondo ed il terzo lo abbiamo giocato bene. Poi Milano è stata brava, faccio loro i complimenti perché sono stati sempre attaccati alla partita. Gli abbinamenti dicono che avremo Verona nei quarti playoff che iniziano mercoledì e ce la giocheremo perché il campionato ha dimostrato che non ci sono avversari più o meno facili nei quarti di finale".

Il tabellino

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA 3-2

Parziali: 25-22, 25-27, 17-25, 25-23, 15-13

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 14, Vitelli 7, Loser 13, Kaziyski 9, Ishikawa 20, Catania (libero), Dirlic 3, Zonta, Mergarejo 6, Innocenzi. N.e.: Colombo, Starace (libero), Piano. All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 19, Flavio 13, Solè 8, Leon 26, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Held, Semeniuk, Herrera 1. N.e.: Russo, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Marco Zavater - Alessandro Rossi

LE CIFRE – MILANO: 19 b.s., 5 ace, 43% ric. pos., 26% ric. prf., 53% att., 12 muri. PERUGIA: 23 b.s., 9 ace, 48% ric. pos., 24% ric. prf., 55% att., 10 muri.