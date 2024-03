Volley, partono bene i playoff della Sir: Verona sconfitta 3-1 in gara uno

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Quante volte è stato udito questo detto, ma non sempre corrisponde pienamente alla realtà. Primo perchè la serie è, come lo scorso anno, al meglio delle cinque partite e questo dovrebbe essere sufficiente a tenere alta l'attenzione; secondo perchè la Rana Verona, che benchè sconfitta nel primo atto di questa serie di quarti di finale, ha saputo creare qualche problema. Senza contare il fatto che già nel corso della regular season era riuscita a violare il PalaBarton.

Questa volta però la Sir Susa Vim Perugia non ha fatto sconti imponendosi per 3-1 contro l'ostica formazione veneta, ponendo il primo mattone per il passaggio del turno al termine di una gara scorbutica e piena di insidie, come ha dimostrato il primo set, condotto sempre all'inseguimento e sfuggito davvero per pochi dettagli. Nei successivi tre è uscita la forza dei Block Devils, che non hanno lasciato scampo all'avversario e hanno condotto la nave in porto almeno per questa serata.

Vietato distrarsi dunque: già domenica alle ore 20:30 si torna in campo per gara due e sarà l'occasione per sconfiggere questo mal di trasferta ai playoff che nella scorsa stagione ha ripreso ad attanagliare la squadra bianconera. Ma servirà una prova ancor più convincente di quella odierna.

Le cifre

Verona ha tenuto botta soltanto in ricezione spuntandola seppur di pochissimo (43 vs 42%); la prevalenza di Perugia è stata chiara negli altri fondamentali, ovvero servizio (9 aces a 7), attacco (61 vs 49%) e muro (10 vs 4). Ad eccellere su tutti è Wassim Ben Tara, MVP con 18 punti di cui 3 a muro e il 65% di efficacia offensiva.

La partita

Il sestetto iniziale non subisce sostanziali modifiche rispetto alle ultime uscite, ma sono gli scaligeri a partire meglio con Amin e Mozic (2-4). Lo stesso Amin si oppone a muro su Leon e Dzavoronok indovina un ace millimetrico. 3-7 e Lorenzetti subito costretto ad arrestare il gioco. La reazione dei Block Devils porta la firma di Ben Tara, Flavio e un errore in attacco di Mozic, con il gap che dunque viene ricucito (9-9). Il tecnico capisce che qualcosa non va ed inserisce Plontytskyi al posto di Leon; l'ucraino mette a segno il muro del sorpasso (11-10). Verona non regala nulla e costringe i bianconeri a giocare punto a punto e anzi costruisce il set point con l'ace di Amin (23-24). Ancora un suo servizio vincente di Amin, complice una ricezione alquanto farraginosa, fissa il punteggio sul 25-25.

Perugia è chiamata a ripartire e lo fa con il turno al servizio di Ben Tara (3-0). Dzavoronok trova l'aiuto del nastro e accorcia dai nove metri (4-2), Flavio è bravo ad allungare nuovamente (7-3). Russo fa ace e Plotnytskyi non sbaglia in attacco (9-3). Amin sbaglia, Ben Tara no e si vola sul 15-7. Il vantaggio non diminuisce, anzi si dilata ancora di più con l'ace di Semeniuk (19-9). Nove sono le palle set, Sani pesta la linea e si chiude dunque sul 25-16.

E' Russo il protagonista del terzo parziale con l'ace del 4-2. Mozic risponde con la stessa moneta ed è 4-4. Dai nove metri è una battaglia: Plotnytskyi realizza l'8-5 ma il solito Amin tiene tutti sull'attenti (8-7). Nuovo allungo Sir con Semeniuk (11-8), Mozic accorcia ancora (11-10). Ben Tara, Plotnytskyi e Russo, quest'ultimo ancora a segno dalla linea di fondo, lanciano la fuga (16-11). Ancora un ace, questa volta di Semeniuk, per il 22-16, Amin con il medesimo fondamentale permette a Verona di risalire fino al 22-18. Dzavoronok chiude un lungo scambio per il 23-20 ma i Block Devils, mantengono lucidità e costruiscono quattro set point con Semeniuk. Dzavoronok annulla la prima (24-21), Semeniuk al secondo tentativo fa centro. 25-21 e Perugia che passa avanti.

Si riparte ed è Flavio a rompere l'equilibrio (8-5). Semeniuk attacca bene da seconda linea e realizza il 9-5. Sempre il polacco non fallisce l'opportunità per il 13-7, poi il successivo diagonale di Dzavoronok è troppo largo (14-7). Muro di Russo per il 15-7, Keita cerca di portare al pubblico del PalaBarton gli ultimi brividi (ace, 17-13). Troppo forte però è la voglia di portare a casa il risultato: rientra Leon e in battuta fa 22-16 mentre la chiusura è affidata a Ben Tara che buca letteralmente il muro avversario (25-19).