Bartoccini Fortinfissi Perugia - Volley Bergamo 1991, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

La trasferta di Novara poteva essere considerata proibitiva alla vigilia, ma alla fine tra le fila della Bartoccini Fortinfissi Perugia i rimpianti non sono mancati. La squadra di Luca Cristofani, al cospetto della vicecapolista del campionato, se l'è giocata eccome e lo dimostra quel primo set che avrebbe potuto (e forse dovuto) portare a casa. L'occasione di dare seguito a questa prestazione comunque positiva è dietro l'angolo: domani al PalaBarton (ore 18:30) arriva Volley Bergamo 1991, compagine alla portata delle magliette nere ma che nell'ultimo turno è riuscita a vincere 3-0 a Casalmaggiore. Il risultato ha alzato le antenne a tutti i membri dello staff tecnico, che in settimana hanno fatto lavorare le ragazze sul mantenere la concentrazione alta nei momenti della partita: si è visto, nel parziale sopra menzionato, che i dettagli, anche minimi, fanno la differenza. Proprio per allenare questo aspetto è stato programmato un allenamento congiunto per mercoledì scorso con Vallefoglia terminato 3-1 per Perugia.

LA VIGILIA DI ANASTASIA GUERRA - Il suo rientro ha dato nuova linfa alla squadra e anche domani da lei ci si attende una prova importante. Queste le sue impressioni: "Abbiamo concentrato il lavoro settimanale sull'aspetto mentale in determinate situazioni di gioco, ovviamente poi abbiamo come sempre continuato a lavorare su tutti i fondamentali, poiché alla fine sono quelli che porti in campo, anche se penso che a fare veramente la differenza sarà il carattere". Sulle avversarie: "Stiamo affrontando una stagione dove non ci sono le cosiddette squadre materasso quindi dovremo essere molto attente, loro poi vengono da una bella vittoria contro Bergamo e sicuramente il loro umore sarà molto alto dovremo restare concentrate sul nostro gioco e non pensare troppo a cosa succede dall'altra parte della rete, mettendo in campo entusiasmo e dimostrando quanto vogliamo ottenere questi tre punti in casa".

NOTE E PROBABILI FORMAZIONI

I precedenti

Nessun precedente in gare ufficiali tra le due formazioni in quanto Bergamo in questa stagione partecipa con una nuova società.

Le Ex

Nessuna ex in campo per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia pe la ragione sopra citata, mentre per le ospiti la ex di turno è Isabella Di Iulio, in maglietta nera la scorsa stagione.

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Volley Bergamo 1991: Di Iulio, Lanier, Enright, Loda, Ogoms, Schoelzel. Libero: Faraone

Allenatore: Giangrossi



Arbitri: Michele Brunelli, Stefano Carletti.

Dove seguire la sfida in diretta

Il fischio d’inizio è fissato per domani 6 novembre 2021 alle ore 18.30 al PalaBarton (biglietti in vendita anche il giorno della gara sia al PalaBarton stesso che su liveticket.it) e visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv