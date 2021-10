La Bartoccini Fortinfissi Perugia ci prova, ma la Igor Novara è troppo forte e vince 3-0

Il pronostico era nettamente sfavorevole visto che di fronte c'era una delle squadre candidate allo scudetto, ma il rammarico resta dato che la Bartoccini Fortinfissi Perugia era veramente riuscita a mettere paura le giganti della Igor Novara, senza purtroppo riuscire a fare punti. Alla fine le azzurre hanno mostrato la necessaria lucidità e hanno vinto per 3-0 (25-22 25-22 25-15 i parziali) accorciando a tre punti il divario dalla capolista Conegliano. Per le ragazze di Cristofani ci sarà sicuramente da prendere tutto ciò che questa partita di positivo a mostrato in vista della prossima decisiva sfida casalinga (si gioca in anticipo sabato prossimo alle ore 20:30) contro Bergamo.

LA PARTITA - Perugia parte come meglio non si potrebbe, con Diouf e Melandri che appaiono particolarmente ispirate. L'ace che vale il 5-10 porta la firma di Britt Bongaerts. Lavarini è subito costretto ad arrestare il gioco e Novara riesce a rientrare (12-14). E' il preludio dell'aggancio che arriva per mano di Daalderop (22-22). E' quest'ulltima, insieme a Chirichella (un muro a testa) e Karakurt (ace) a segnare il solco decisivo. Termina 25-22 e i rimpianti non sono pochi.

C'è equilibrio nel secondo set, ma dura fino al 9 pari: Karakurt e Daalderop ingranano la quarta e Novara va sul 12-9. Cristofani chiama time out e Perugia con determinazione riesce ad accorciare (16-15). Tutto sembra andare sulla falsa riga del parziale precedente ma Lavarini azzecca la mossa vincente con l'ingresso al servizio di Hancock, che porta le piemontesi sul 24-20- Le magliette nere provano a recuperare, ma è ancora Karakurt a chiuidere (25-22).

L'inerzia della gara, soprattutto mentale, passa chiaramente dalla parte di Novara. Chirichella mette a terra la flot del 19-12 e il vantaggio verrà amministrato senza troppi problemi fino al termine. Finisce con un netto 25-15 per le azzurre, con non poche recriminazioni da parte perugina.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI - La centrale Laura Merlandri fotografa così il match del Pala Igor: "Sicuramente i primi due set sono stati una gara mentre nel terzo abbiamo mollato, ci lascia del rammarico il risultato del primo dove eravamo avanti di tanti punti ed avremmo dovuto portarlo a casa. Forse abbiamo commesso troppi errori al servizio e contro una squadra così forte non si può lasciare nulla al caso perché poi ne paghi le conseguenze. Sicuramente torneremo in palestra per analizzare nel dettaglio quello che è successo per correggere gli errori e vedere dove migliorare. Ci manca ancora un poco di cinismo in quei momenti delicati del fine set probabilmente".