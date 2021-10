Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini Fortinfissi Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ora la missione principale da compiere è quella della continuità. Non sarà facile perchè la prossima avversaria, la Igor Novara, reduce dal successo di carattere al tie break in quel di Monza, è una delle squadre più accreditate per la vittoria finale, ma la Bartoccini Fortinfissi Perugia, brava a sbloccarsi sabato scorso contro Roma, è intenzionata a provarci. Del resto Luca Cristofani potrebbe avere un asso importante da calare, vale a dire Anastasia Guerra, decisiva contro le capitoline (e non è un caso il premio MVP), che dovrebbe essere vicina alla condizione ottimale. L'elemento da temere delle azzurre, una sola sconfitta finora per giunta contro Conegliano, è la turca Karakurt, che ha approcciato con il campionato italiano nel migliore dei modi, ma le magliette nere sperano di sfoggiare la propria freschezza atletica per cercare di mettere in difficoltà anche le igorine.

Il libero Irma Sirressi parla così alla vigilia dell'incontro: "Novara è una squadra molto forte ma noi dobbiamo continuare per il nostro percorso senza pensare all’avversario, partiremo dal risultato della scorsa giornata per continuare a crescere noi, certamente se esprimeranno al meglio il loro bel gioco per noi sarà dura ma dobbiamo pensare a quello che faremo noi per migliorare ancora". Il pronostico è tutto dalla parte delle piemontesi, un motivo in più per dare il massimo: "Dobbiamo pensare di riuscire a conquistare qualche punto anche quando dall’altra parte ci sono grandi squadre come questa domenica e poi concentrarci su quella che sarà la gara di sabato prossimo (l’anticipo contro Bergamo si giocherà al PalaBarton sabato 6 novembre alle ore 18.30 ndr) in quanto sarà una partita molto importante per noi, sicuramente come sempre dobbiamo cercare prima di tutto di divertirci, senza pressioni e giocando libere, con serenità e tranquillità poiché non essendo noi le favorite del pronostico non abbiamo nulla da perdere mentre da loro ci si aspetta che vincano". Infine il fondamentale che farà la differenza: "Non avendo pressioni come dicevo potremo essere anche più aggressive sul piano del gioco, quindi spingere sin da subito magari con il servizio per complicare loro la vita nella gestione della palla e poi difendere molto, perché l’esito dello scambio si vede spesso già dal primo tocco e quando si parte bene c’è più gusto anche a concludere l’azione con il punto".

NOTE E PROBABILI FORMAZIONI

I precedenti

Sei i precedenti (uno nella Stagione 2019/2020 e cinque tra Supercoppa, stagione regolamentare e Playoff nel 2020/2021) tra le due formazioni, tutti vinti da Novara.



Le Ex

L'unica ex dell'incontro è Rosamaria Montibeller a Perugia nel suo primo anno nel Campionato di Serie A1 Femminile nella Stagione 2019/2020



Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Nwakalor, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani



Igor Gorgonzola Novara: Hancock, Karakurt, Bosetti, Daalderop, Chirichella, Bonifacio. Libero: Fersino.

Allenatore: Lavarini



Arbitri: Antonella Verrascina, Roberto Boris.

Dove seguire la partita in diretta

Il fischio d’inizio è fissato per domani 30 ottobre 2021 alle ore 17.00, visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv