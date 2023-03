Volley A1 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Cuneo Granda Volley: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La fase più delicata della stagione comincia con marzo e nello specifico con la Cuneo Granda S. Bernardo che arriva al PalaBarton dopo il 3-0 inflitto a domicilio a Macerata, in una parte finale della stagione che si preannuncia ancora una volta emozionante fino all’ultimo scambio. Le padrone di casa devono dimostrare una reazione dopo le prestazioni infruttifere ottenute nelle trasferte di Pinerolo e Bergamo e Cuneo avanti di una sola posizione in classifica ma con ben nove punti di distacco potrebbe essere l’avversario con cui “giocare alla pari”, ovviamente dall’altra parte capitan Signorile e compagne non staranno certo a guardare, caricate dalla vittoria di Macerata dopo quattro sconfitte consecutive guardano al proseguo della stagione con tranquillità ma con la consapevolezza di non dover lasciare nulla al caso. Per le ragazze di coach Bertini invece un ennesimo banco di prova per testare i propri limiti, con la diretta inseguitrice Pinerolo che ora mette sempre più pressione e che nella prossima giornata affronterà Cuneo nel derby del Monviso.

Matteo Bertini parla della prossima gara partendo dal lavoro fatto per la sua preparazione. "Abbiamo avuto una discreta settimana di allenamento e siamo fiduciosi che domenica potremo fare una gran partita, sicuramente sarà una partita importantissima come del resto lo saranno tutte da qui alla fine a prescindere da chi sarà l’avversario. Dobbiamo assolutamente rialzare il nostro livello di gioco visto che nelle ultime due settimane non è stato proprio ottimale, stiamo recuperando tutte e lavorando bene di squadra cosa che per noi è fondamentale. Affronteremo una squadra come Cuneo che viene da una vittoria esterna importante a Macerata in cui hanno dimostrato di essere una bella squadra e soprattutto di essere in salute, noi chiaramente andremo in campo con l’obbiettivo di vincere la partita perché da adesso alla fine sono tutte partite troppo importanti per il nostro obbiettivo finale che è la salvezza, Pinerolo è molto vicina in classifica quindi sarà importante fare la nostra miglior partita possibile, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo tutte le qualità per portarla a casa, speriamo che il pubblico ci darà una mano come ha fatto nelle ultime settimane che abbiamo giocato in casa perché abbiamo veramente tanto bisogno di loro".

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Cuneo Granda S. Bernardo: Signorile, Gicquel, Hall, Cecconello, Kuznetsova, Szamary. Libero: Caravello.

Allenatore: Bellano.



Arbitri: Roberto Boris, Vincenzo Carcione.