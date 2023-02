Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi in bianco anche a Bergamo

VOLLEY BERGAMO 1991 - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-21 25-15 25-21)

VOLLEY BERGAMO 1991: Cagnin 1, Stufi 5, Gennari 7, Lanier 18, Butigan 9, Da Silva 2, Cecchetto (L), Partenio 10, Frosini 5. Non entrate: Turlà, Cicola (L), May, Bovo.

Allenatore Micoli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 6, Nwakalor 2, Galkowska 10, Gardini 6, Polder 5, Avenia 3, Armini (L), Lazic 3, Provaroni, Galic, Santos. Non entrate: Rumori (L), Garcia.

Allenatore Bertini.

Arbitri: Pozzato, Cappello.

Spettatori: 992

Durata set: 26', 22', 25'; Totale: 73'

MVP: Partenio.

BERGAMO - La Bartoccini-Fortinfissi Perugia lotta ma non riesce a trovare la giusta mossa per avere la meglio sulle padrone di casa della Volley Bergamo 1991 e cede 3-0 (25-21 25-15 25-21 i parziali) dopo un primo e terzo set combattuti fino alla zona calda.

Il primo set parte con Bergamo leggermente più propositiva con Gennari subito incisiva dai nove metri (5-3) ma la Bartoccini-Fortinfissi prova a rimanere in coda con Guerra e Gardini andando sull’8-7 e sul 10-9 ma mancando sempre l’aggancio, quando torna al servizio Gennari sigla il terzo ace che vale il 13-10 ed allora Bertini ferma il gioco. Al rientro all’inizio il margine aumenta, poi le parole di del coach cominciano a fare effetto ed il margine decresce grazie al gioco a muro, sul 15-13 è Micoli a fermare tutto. Riprende il punto a punto con le bergamasche che mantengono il margine di sicurezza, quando il video-check certifica un nuovo aumento di gap (20-17) Bertini gioca il tutto per tutto chiamando l’ultimo time-out, sul finale le padrone di casa aumentano i giri ed arrivano al set-point su 24-19, Galkowska e l’out di Da Silva inducono anche Micoli a spendere il secondo minuto di sospensione, al rientro è Partenio a mettere il sigillo del 25-21, dimostrando di essere stata una sostituzione azzeccata.

Nel secondo set le umbre hanno un avvio migliore andando addirittura avanti sul 3-5 ma poi le bergamasche trovano continuità ed in progressione arrivano sul 9-6 anche Bertini sin sente in obbligo di chiamare il time-out, la musica non cambia e sul 14-7 si ripete. Perugia prova a dare qualche timido cenno di reazione ma Partenio e Lanier non concedono illusioni, il finale è trionfante con la statunitense ad attaccare dopo una ricezione slash di Provaroni sul servizio di Partenio, la palla che vale il 25-15 ed il primo punto classifica per le padrone di casa.

Anche il terzo set parte bene per la Bartoccini-Fortinfissi, approfittando degli errori di Lanier e Frosini va subito sull’1-3, poi però si fa rimontare e comincia il punto a punto che arriva fino al 13-13, il turno di Gennari a servizio fa ancora una volta fa la differenza e sul 15-13 Bertini chiama il time-out, anche stavolta Bergamo contiene i tentativi di rimonta e sul 21-18 il coach delle umbre si ripete spendendo l’ultimo minuto di sospensione disponibile. Le padrone di casa però hanno ancora una volta la situazione sotto controllo e non lasciano spazi di manovra e Lanier con il mani-out conclude 25-21 il set che vale il 3-0 finale.

Nel post gara le impressioni della regista Giorgia Avenia, quest’oggi in campo sin dal primo minuto. “Abbiamo avuto qualche incertezza di troppo nel secondo set forse ma nel primo e nel terzo ce la siamo giocata alla pari, poi nel nostro sport i dettagli fanno la differenza e su alcuni di quelli loro hanno avuto la meglio mettendo in campo dei break importanti, secondo me eravamo in partita ma purtroppo non siamo riuscite ad avere quella zampata vincente che avrebbe fatto la differenza”.