Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi in Emilia a caccia di conferme

La Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo nella giornata di domenica 15 ottobre dopo il vincente esordio casalingo con Brescia. Le Black Angels sono impegnate nella trasferta in casa della VTB FCREDIL Bologna presso il palazzetto dello sport “Luciano Marani”, situato in località Budrio, a due passi dal capoluogo emiliano. Le bolognesi hanno rimediato un k.o. contro Talmassons al quinto set nella prima giornata di regular season: alla prima davanti al proprio pubblico non vogliono assolutamente sbagliare. La Bartoccini vuole invece subito aprire una striscia positiva confermando le buone impressioni del match del Palabarton dello scorso weekend. Ad introdurre la sfida è direttamente coach Andrea Giovi, che riparte proprio dalla gara con Brescia:

“Abbiamo rivisto la gara d'esordio con le lombarde - afferma il tecnico perugino - Abbiamo fatto molto bene in alcune cose e meno in altre. Nello specifico abbiamo lavorato bene nel muro difesa, mentre dobbiamo migliorare qualcosa nella gestione del primo tocco, ma questo chiaramente dipende anche dalla qualità della battuta dell'avversario. Diciamo in generale che questa prima gara ufficiale ci ha dato un riferimento importante sullo stato dei lavori in casa nostra”.

Su Bologna Giovi mette in guardia:

“E’ una formazione di tutto rispetto che abbiamo analizzato in settimana: hanno punti di forza e punti deboli in cui possiamo inserirci per portare la partita dalla nostra parte. Vediamo, noi andremo in campo per dare il massimo con lo spirito che ci ha portato a rimontare nella prima gara. Il roster è al completo, Montano sta lentamente crescendo. Ha saltato la prima parte di preparazione ed ha avuto un inserimento lento a causa di alcune problematiche alle ginocchia. Normalissimo che al momento sia un po' indietro”.

Squadra e staff tecnico partiranno alla volta dell’Emilia nel pomeriggio di sabato 14 ottobre. La rifinitura presso l’impianto bolognese è prevista per la mattinata di domenica. Appuntamento per le ore 17.00, quando a dare il via alla contesa saranno gli arbitri Luca Cecconato e Fabio Sumeraro. Al referto elettronico ci sarà Gloria Salvati. Le scelte di coach Giovi sono già fatte: sono previste solo conferme con la diagonale Ricci-Montano, Cogliandro e Bartolini al centro e il duo Traballi-Kosareva in posto 4. Sirressi guiderà la seconda linea. La Bologna del tecnico Zappaterra potrebbe invece schierarsi con Saccani al palleggio, Fiore opposto, Tresoldi e Neriotti al centro e Bovolo e Lotti in banda. Il libero è Laporta. Il match è visibile in chiaro nella piattaforma web VolleyballWorld, previa registrazione.

PROBABILI FORMAZIONI

VTB FCREDIL COLOGNA: Saccani – Fiore, Tresoldi – Neriotti, Bovolo – Lotti, Laporta (L). All.: Zappaterra

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano, Cogliandro – Bartolini, Traballi – Kosareva, Sirressi (L). All.: Giovi