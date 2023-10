Serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi esulta con Montano: "Siamo rimaste unite nei momenti difficili"

Un meritato lunedì di riposo per le Black Angels dopo la “maratona” domenicale nel primo match stagionale con la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Una rimonta da 0-2 a 3-2 ancora perfettamente viva negli occhi del pubblico del Palabarton. Nel successo contro le lombarde c’è stato anche l’importante zampino dell’opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia, la colombiana Ivonne Montano, autrice di 16 punti e di giocate decisive nei momenti cruciali della contesa. La classe ’95 racconta così la sfida contro le leonesse:

“Per noi era molto difficile affrontare una squadra come Brescia che non molla mai - afferma Montano - Anche se nei primi due set eravamo inizialmente sempre in vantaggio, loro hanno continuato a dare sempre il massimo. Non era facile giocare contro di loro, soprattutto quando finisci due set sotto. Abbiamo lavorato molto duramente per questo, sapevamo che se fossimo rimaste unite come sempre e avessimo lavorato come poi abbiamo fatto, avremmo potuto allungare la partita e portarla al quinto set”.

Ivonne giudica così la sua prestazione personale:

“In questo primo match in cui sono stata schierata dall'inizio, è stato difficile entrare in partita e trovare un certo equilibrio, ma l'importante era che mettessi in pratica quello che sono capace di fare per portare avanti la sfida e aiutare le compagne. Per il momento vorrei migliorare molto per poter dare un contributo maggiore alla mia squadra”.

L’inserimento in gruppo di Montano non è stato dei più semplici. L’opposto perugino ha aperto il pre-campionato con problematiche fisiche che hanno condizionato la sua preparazione. Ma dal match con Brescia sono arrivati segnali di crescita davvero confortanti…

“Il primo mese, quando sono arrivata – racconta Ivonne - ho avuto un problema fisico alle ginocchia che non mi ha permesso di iniziare ad allenarmi con la squadra. Dopo poco sono entrata gradualmente in campo. So che devo crescere ancora tanto per iniziare a giocare come so, ma a livello fisico mi sento molto meglio perché con lo staff tecnico stiamo lavorando duro per raggiungere una buona condizione che mi farà sentire bene e più forte in campo”.

Montano si lascia andare al racconto delle emozioni della prima davanti al proprio pubblico, il pubblico del Palabarton, presente in circa 800 unità sui vari settori del palazzetto di Pian di Massiano:

“È stato molto emozionante disputare la prima partita di campionato in casa, abbiamo sentito tanto sostegno da parte di tutte le persone che sono venute a tifarci e che, come noi, non si sono mai arrese. Vogliamo vedere sempre più gente al palazzetto”.

Domenica si va in trasferta nella tana della Vtb Fcredil Bologna, reduce da un k.o. per 3-2 in casa di Talmassons: che avversario dobbiamo aspettarci?

“Come tutte le partite di questo campionato non sarà facile, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Ci aspettiamo una squadra che ha tanta voglia di riscattarsi e vincere, come noi del resto. Dobbiamo solo dare il massimo fin dall'inizio e vedere come si svilupperà la partita”.

Le ragazze di coach Giovi riprendono i lavori in vista della trasferta emiliana a partire da martedì 10 ottobre. C’è grande voglia di dare subito continuità alla prima vittoria stagionale.