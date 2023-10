Volley A2 femminile, rimonta mozzafiato per la Bartoccini Fortinfissi: Brescia sconfitta al tie break

La Bartoccini Fortinfissi Perugia parte con un importante successo nella prima giornata del campionato di Serie A2 girone A. Lo fa battendo in rimonta al tie-break la formazione della Banca Valsabbina Millenium Brescia (3-2). Questi i parziali dei set: 22-25, 22-25, 25-18, 25-14 e 15-8. La Bartoccini sembra partire bene in entrambi i primi due set, ma spreca tanto ed è imprecisa, subendo così la rimonta delle lombarde di coach Beltrami. Le Black Angels hanno però fatto quadrato e pallone dopo pallone hanno ribaltato una situazione davvero ingarbugliata sotto tanti aspetti. Da segnalare le difficoltà iniziale delle ragazze di casa in ricezione, con Brescia che senza strafare e gestendo bene le varie situazioni si è trovata sopra per 0-2. Da lì sono cresciute le bocche di fuoco perugine, con Kosareva grande trascinatrice e mvp con i suoi 19 punti a referto. Diversa la storia di Traballi, in grande difficoltà per più di metà gara e in grado di riemergere in maniera importante nel finale per siglare punti decisivi. Bene anche Montano che ha fatto valere tutta la sua potenza e astuzia. Terzo e quarto set ad appannaggio delle locali con il tie-break che poi sostanzialmente a senso unico: le Black Angels possono andare a festeggiare sotto la curva dei propri tifosi per il primo successo stagionale. Il dato che risalta all’occhio? I 23 muri di Perugia contro gli 11 della Millenium. Da segnalare una rappresentanza dei supporter bresciani al Palabarton e il bel pubblico di casa presente in buon numero anche grazie all’iniziativa che ha visto i tesserati Fipav Umbria entrare gratuitamente al palazzetto. Ora appuntamento domenica 15 ottobre per la trasferta di Bologna.

CRONACA

La Bartoccini parte col giusto piglio sulle ali di una Cogliandro particolarmente ispirata. Si lotta al centro, poche le palle per gli opposti e si arriva all’8-6 per Perugia. Ricci varia il gioco e trova anche altre soluzioni: Perugia ancora sopra sul 16-11. Da qui si spegne la luce nella metà campo delle Black Angels che sbagliano troppo e subiscono il rientro di Brescia fino al 22 pari. Perugia si demoralizza e Brescia spinge fino al 22-25.

Il secondo è sostanzialmente una fotocopia del primo set. Traballi non riesce ad entrare in partita e la Bartoccini, nonostante l’iniziale illusorio vantaggio, si mangia un vantaggio di 7 punti. 19-21 e si arriva così al finale di parziale. Brescia non spreca e va sullo 0-2 (22-25).

Questa volta è Brescia ad avere lo scatto migliore, ma la musica sembra lentamente cambiare. Perugia ragiona di più ed è maggiormente paziente. Kosareva sale in cattedra e Montano comincia a mostrare le proprie qualità in attacco. A metà set è 16-7 per la Bartoccini che stavolta non si fa recuperare e chiude sul 25-18.

Il quarto set vede un dominio totale delle Black Angels che, grazie anche a una migliorata intesa tra Ricci e Traballi, vanno subito avanti sull’8-5. I muri si sprecano nella metà campo perugina ed è 16-11. Bartolini e Cogliandro giganteggiano. Il set point arriva sul 24-14 e chiude Kosareva. 2-2.

Si va dunque al tie-break, Brescia apre con due errori in battuta e la Bartoccini ringrazia. Da lì è show delle ragazze di Giovi che mettono alle corde la Millenium: al cambio di campo è 8-3. Brescia prova a riaprire la quinta frazione, ma c’è poco da fare se anche Traballi comincia ad avere le giuste “vibrazioni”. Si chiude proprio col suo turno in battuta grazie al punto di una scatenata Kosareva. 15-8. Perugia l’ha ribaltata, 3-2.

INTERVISTE

Dayana Kosareva, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“È stata una bella partita, combattuta, contro un avversario di grande livello. Nei primi due set non abbiamo fatto benissimo. Poi ci siamo ritrovate e credo abbiamo meritato la vittoria. La mia prestazione? Ci tenevo a fare bene. Ho trascinato le mie compagne nei momenti più difficili. Siamo una bella squadra".

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Vittoria sudata contro un avversario di grande livello. Brescia nei primi due set ha fatto davvero bene. Noi non siamo stati bravi a dare continuità sul piano del gioco. Dal terzo set le cose sono cambiate e devo dire che le ragazze hanno fornito una grande prestazione. Due punti importanti e una vittoria che ci dà grande morale”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2

Set: 22-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-8

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 1, Traballi 15, Atamah, Viscioni 2, Ricci 4, Braida, Bartolini 13, Montano 16, Cogliandro 10, Turini, Kosareva 19, Sirressi (L1). N.e.: Lillacci (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Fiorio 15, Pinarello, Scacchetti 1, Torcolacci 9, Pamio 10, Bulovic 1, Brandi 2, Malik 7, Babatunde 10, Ratti 5, Pericati (L1). N.e.: Pinetti. All.: Beltrami. Ass.: Cozzi

Arbitri: Dario Grossi - Marco Pazzaglini

PERUGIA: b.s. 17, ace 7, ric. pos. 51 %, ric. prf. 25 %, att. 34 %, muri 23

BRESCIA: b.s. 12, ace 7, ric. pos. 55 %, ric. prf. 20 %, att. 26 %, muri 11

Durata set: 33’, 28’, 26’, 25’, 15’

Mvp: Kosareva

Spettatori: 800