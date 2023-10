Volley A2 femminile, la nuova Bartoccini Fortinfissi si presenta: "Appartenenza e determinazione per tornare in alto"

Metabolizzata oramai la retrocessione dello scorso aprile, dopo quattro anni consecutivi di serie A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia è fermamente intenzionata a ripartire e con il massimo slancio possibile. La lunga marcia verso la riconquista del paradiso del volley femminile ripartità domenica in un PalaBarton rinnovato al 100% con una grande sfida, quella contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia, altra formazione blasonata.

Sarà indispensabile partire bene, ma non può mancare, prima di indossare nuovamente le ginocchiere, il classico appuntamento con la presentazione ufficiale. Squadra, dirigenza e staff tecnico al gran completo si sono radunati questa mattina presso la Sala Dei Notari di Palazzo Dei Priori per i'immancabile saluto delle istituzioni e del mondo sportivo della regione in previsione di un'avventura che si preannuncia complessa ma non meno stimolante delle stagioni passate.

La benedizione della politica

In rappresentanza del Comune era presente l'assessore allo sport Clara Pastorelli, che ha voluto sottolineare come la Bartoccini sia "una società molto identitaria, che rappresenta in pieno la nostra città. Vogliamo dare un maggior supporto anche economico e di progettualità su quello che è considerato il tempio della pallavolo. Questa città sta diventando internazionale per quello che è riuscita a fare recentemente, con l'organizzazione di una tappa degli europei. Sarà un campionato duro ma la pallavolo femminile è uno spettacolo. Faremo in modo di invogliare la gente a venire a vedervi".

La massima fiducia del Coni

Non è voluto mancare all'appuntamento anche il presidente dell'organismo regionale Domenico Ignozza: "Questa per noi è una giornata importante, particolare, che il nostro comitato vive vive insieme alla squadra. Non potevamo non essere qui, accanto a chi dello sport ha fatto una bandiera. Vi saremo vicini sin da domenica". Ignozza ha poi spiegato: "Partendo dai passi del passato l'impegno deve essere maggiore. Dirigenti e tecnici rappresentano un movimento sportivo che non ha eguali in Italia. Tanti imprenditori non sarebbero presenti se le società non fossero serie: questo per voi è una responsabilità importante. Sono convinto che potete meravigliare l'Italia con le vostre vittorie".

Black Angels ai nastri di partenza

Il presidente Antonio Bartoccini scalpita per iniziare: "Partiamo dal nuovo logo. Volevamo dare un'identità nuova e forte alla nostra squadra e credo che il risultato sia ottimo sotto questo profilo. Sulla sul retro della maglia abbiamo messo due grifetti perché ritengo che il legame con la città sia importante. Per fortuna è ora di scendere in campo, siamo tesi in maniera positiva. Dobbiamo far vedere quello che sappiamo fare e mettere un semino per le generazioni successive". Nuovo anche lo staff tecnico: "Abbiamo scommesso su due tecnici perugini, di grande esperienza. Sarò il primo a tifare per loro". Infine una novità: "Tutti i tesserati Fipav possono entrare gratis per assicurare la massima vicinanza a queste ragazze".

Il nuovo allenatore è Andrea Giovi, ex libero di lungo corso e fino allo scorso anno vice: "Per me è una grande responsabilità. Questa è una settimana speciale perché ci avvicina ad un inizio. Vivere tappe come questo potrebbero smuovere al nostro interno qualcosa nel profondo. Lo sport non è matematica ma condividere insieme questo desiderio può portarci a grandi risultati. Cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo fatto un patto: nessuno dopo le partite deve andare via pensando "avrei potuto". Credo verrà rispettato da tutti".

A chiudere Imma Sirressi, nuovo capitano della squadra, tornata in Umbria dopo l'esperienza di Vallefoglia: "Sono di nuovo qui perchè sentivo il bisogno di affrontare un campionato diverso. Il nostro obbiettivo è vincere tutte le partite, sarà difficile, ma vogliamo appassionare gli altri prima che noi stessi. Per domenica saremo pronte e metteremo in campo ciò su cui abbiamo lavorato".