Superlega, la Sir va e Colaci la elogia: "Ci siamo concentrati solo su noi stessi"

Due giorni di riposo per la Sir Susa Vim Perugia.

All’indomani del successo del PalaBarton di ieri sera contro Monza ed al termine di un periodo natalizio decisamente intenso, Angelo Lorenzetti ha concesso ai suoi ragazzi 48 ore di riposo per recuperare energie fisiche, nervose e mentali in vista di un gennaio molto importante nell’economia della stagione. I Block Devils torneranno al lavoro mercoledì mattina con una seduta fisica al mattino e con l’allenamento tecnico al pomeriggio per iniziare la preparazione al prossimo incontro in programma, la super sfida di domenica 14 gennaio ancora al PalaBarton contro la Cucine Lube Civitanova. A tal proposito la società bianconera ricorda che da oggi è aperta la prevendita con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Tornando invece al match di ieri sera contro Monza, questo il pensiero di coach Lorenzetti e del libero Massimo Colaci.

“La squadra ha avuto un buon approccio al match, ma direi che dalla metà del girone d’andata i ragazzi da questo punto di vista ci sono sempre stati”, dice Lorenzetti. “Questo non significa che poi si riesce a fare sempre la pallavolo migliore o a portare sempre a casa il risultato, però come approccio mi sembra che la squadra abbia fatto un salto di qualità. C’è adesso da lavorare tecnicamente, sapendo che i nostri numeri sono buoni, ma che gli altri ce li hanno un pochettino meglio. Per migliorare questi numeri bisogna darci dentro. L’impegno dei giocatori c’è, bisogna aumentare la consapevolezza di quando facciamo certe cose, del perché le facciamo e di come dobbiamo farle”.

“Monza aveva due assenze importanti e questo è un dato di fatto”, spiega invece Colaci. “Ci siamo concentrati molto su noi stessi ed abbiamo disputato credo una buona partita. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in alcune fasi di contrattacco soprattutto di freeball, e quelle sono occasioni da sfruttare perché poi in determinate partite rischiamo di pagarlo, ma siamo soddisfatti. Vincere da tre è stato molto importante in particolare contro una squadra come Monza molto forte, che viene un po’ sottovalutata, ma che è di grande valore come ha dimostrato anche nel quarto di finale di Coppa Italia. Quanto conta giocare in casa? I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, la loro parte l’hanno sempre fatta, aiutandoci soprattutto nei momenti difficili. Dobbiamo essere bravi noi a trascinarli, ad accenderli, a rispettarli con il nostro impegno ed a dimostrare in campo che meritiamo questo tifo”.