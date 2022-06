Ermgroup, si lavora per l'iscrizione alla serie A3

Nella giornata di giovedì 16 giugno, il consiglio di amministrazione della Lega ha dato il suo assenso alla richiesta di scambio dei titoli sportivi fra la società siciliana del Volley Letojanni, in provincia di Messina e la ErmGroup Pallavolo San Giustino, che può quindi iniziare l’iter verso l’ammissione al prossimo campionato di Serie A3 maschile. La dirigenza biancazzurra ha tempo fino a lunedì 27 giugno per produrre i necessari adempimenti legati al passaggio di categoria, poi martedì 5 luglio verrà ufficializzata l’iscrizione al nuovo campionato.

“Una bella notizia sia per la pallavolo che per l’intero movimento sportivo dell’Alta Valle del Tevere – ha commentato con soddisfazione Goran Maric, presidente e direttore sportivo della ErmGroup San Giustino – e per noi costituisce il primo significativo traguardo raggiunto nel processo di crescita avviato fin da quando, nel 2018, siamo partiti con la nuova avventura del volley maschile. C’è già comunque in tutti noi la piena consapevolezza delle responsabilità e degli obblighi che comporta un salto di categoria così importante, per cui ci stiamo adoperando per potenziare ancora di più la nostra struttura e per darci l’adeguata organizzazione che la Serie A3 inevitabilmente richiede, ma di questo andiamo fieri”.

Sul piano squisitamente tecnico, avete cominciato a costruire l’organico che dovrà affrontare il difficile campionato?

“Senza dubbio! Anzi, direi che in tempi ragionevolmente brevi saremo in grado di rendere note le operazioni di mercato con le quali intendiamo presentarci per affrontare la A3, quindi sportivi e appassionati si tengano pronti fin da adesso”, ha concluso Maric.

A distanza di nemmeno venti giorni dalla sconfitta nella finale dei play-off, la ErmGroup “vede” più che mai la A3 e già con l’ok della Lega possiamo affermare che il passo decisivo sia stato compiuto.