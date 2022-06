Pallavolo maschile, anche San Giustino conferma: "Vogliamo lo scambio di titoli con Letojanni"

Ora c'è anche la conferma ufficiale. La Ermgroup San Giustino vuole giocare in quella serie A3 sfuggitale all'ultimo atto dei playoff contro lo Stadium Mirandola. La strada, che giorno dopo giorno sembra sempre più concreta, sarebbe lo scambio dei titoli sportivi con Letojanni, formazione siciliana che, al contrario, gli spareggi li ha vinti. Quella di domani 16 giugno potrebbe essere una giornata campale.

Il club biancoazzurro, che tra poche ore dunque saprà se il sogno si tramuterà o meno in realtà, ha confermato tutto in un breve comunicato diffuso in serata:

"Le società Asd Volley Letojanni ed ErmGroup Pallavolo San Giustino hanno contestualmente chiesto parere favorevole allo scambio dei rispettivi titoli sportivi di Serie A3 e Serie B maschile. Sarà il consiglio di amministrazione di Lega a doversi esprimere in merito a tale decisione entro la giornata di giovedì 16 giugno".