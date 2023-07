Superlega, prosegue l'inossidabile partnership tra la Connesi e la Sir

Da otto stagioni è il digital partner per eccellenza dei Block Devils!

Si rinnova per l’ottavo anno consecutivo il rapporto di partnership e di collaborazione tra Sir Susa Vim Perugia e Connesi. L’operatore di telecomunicazioni sarà dunque nuovamente a fianco della società bianconera per la prossima stagione per quello che concerne la fornitura di connettività internet al PalaBarton di Perugia, cablato in fibra ottica dedicata alla velocità di 1 gigabit/s. Al palazzetto si potrà contare sull’affidabilità delle migliori tecnologie di telecomunicazione di Connesi per garantire ampia e solida continuità di connessione.

Il mix delle tecnologie offerte si riveleranno indispensabili per tutti gli operatori di comunicazione presenti alle partite, che potranno condividere in tempo reale e quindi senza interruzioni, le sfide dei Block Devils. Saranno inoltre di supporto per tutta l’attività live dell’ufficio comunicazione sulle pagine ufficiali social della Sir Susa Vim Perugia. La connessione Wi-Fi verrà inoltre utilizzata dagli arbitri e tra scout a bordo campo ed allenatori in panchina per le loro trasmissioni in tempo reale.

“Siamo lieti di confermare il nostro supporto alla Sir Susa Vim”, dichiara l’AD di Connesi Nicolò Bartolini. “Un accordo di partnership che si amplifica su due fronti: quello del servizio, grazie all’estensione di connessione anche alla biglietteria esterna al palazzetto, e sotto un altro punto di vista quello della visibilità grazie ad una giornata, quella dello Sponsor Day durante una partita in casa, che ci permetterà di rafforzare il posizionamento del brand della nostra azienda in un campo che eccelle nel volley. Che sia una grande stagione sportiva, ricca di soddisfazioni per la squadra e per tutti i tifosi”.