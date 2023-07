Superlega, la Vnl si chiude con due medaglie per gli atleti della Sir. Ma non è finita qui

Si sono chiuse ieri sera a Danzica in Polonia le Final Eight della Vnl alla quale hanno preso parte sei giocatori bianconeri. Non hanno superato lo scoglio dei quarti di finale il Brasile di Flavio e la Slovenia di Ropret fuori rispettivamente contro Polonia e Giappone. Arriva invece quarta e quindi ai piedi del podio l’Italia di Giannelli e Russo che fa fuori nei quarti di finale l’Argentina prima di arrendersi in semifinale agli Stati Uniti e nella finale 3°/4° posto al Giappone. Le due medaglie della spedizione bianconera arrivano invece dai padroni di casa della Polonia di Leon e Semeniuk che fanno percorso netto superando il Brasile nei quarti, il Giappone in semifinale e ieri sera gli Stati Uniti nella finalissima.

Restando in casa Sir Safety Susa, questa è invece la settimana clou per l’Ucraina di Plotnytskyi che in Qatar dal 28 al 30 luglio è una delle favorite tra le otto protagoniste della Volleyball Challenger Cup, manifestazione che assegna un posto alla Vnl del 2024. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Tunisia-Cile, Ucraina-Cina, Qatar-Thailandia, Turchia-Repubblica Dominicana.

Scatta infine stasera, con la partenza alla volta di Chengdu in Cina, l’avventura di Held con la nazionale italiana che parteciperà dal 29 luglio al 7 agosto alle XXXI Universiadi. L’Italia è inserita nella Pool D di qualificazione insieme a Germania, Taipei e Brasile.