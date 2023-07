Volley, la Supercoppa maschile si giocherà a Biella. Per la Sir semifinale con Trento

Alla fine la spuntò Biella. La città piemontese era in lizza con Courmayeur per ospitare la Supercoppa di Volley maschile 2023 e alla fine si è aggiudicata la possibilità di far vivere agli abitanti del posto, oltre che naturalmente alle tifoserie interessate, una due giorni di grande spettacolo.

La competizione, giunta alla ventottesima edizione, si disputerà dal 31 ottobre al 1° novembre al Biella Forum, impianto che può ospitare fino a 5000 spettatori e attualmente in ristrutturazione proprio in vista di questo evento che assegnerà il primo trofeo della nuova stagione.

Le squadre partecipanti

A contendersi il titolo saranno in quatto: l'Itas Trentino (campione d'Italia), la Sir Susa Vim Perugia (detentrice e vincitrice della regular season 2022/23), la Lube Civitanova (finalista nei playoff scudetto) ed infine la Gas Sales Bluenergy Piacenza (vincitrice Coppa Italia 2022/23).

Il programma

La formula sarà quella classica, ovvero prevederà due semifinali e una finale. Aprirà sabato 31 lo scontro tra Trento e Perugia in un remake della sfida dello scorso anno a Cagliari, seguirà Civitanova - Piacenza. Domenica 1 novembre la finale che metterà di fronte le vincenti delle due semifinali.