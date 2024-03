Volley A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia - Ipag S.lle Ramonda Montecchio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia torna finalmente, a distanza di ben 25 giorni dall’ultima volta, a giocare sul taraflex amico del Palabarton. Lo fa con una rinnovata fiducia dopo l’importantissimo e sudato successo dello scorso fine settimana in casa della Cbf Balducci Hr Macerata per 3 a 2. Domenica 10 marzo, a Pian di Massiano, con inizio del match previsto per le ore 17.00, arriva il fanalino di coda della Pool promozione, quella Ipag S.lle Ramonda Montecchio battuta in tre set all’andata e che ora staziona al decimo posto con 35 punti. La schiacciatrice Giulia Viscioni, più volte chiamata in causa da coach Giovi nelle ultime uscite, descrive così le ultime settimane di lavoro:

“La scorsa settimana è stata molto importante e intensa - ammette il ‘martello’ di Perugia - C’era grande voglia di riscatto dopo il k.o. con San Giovanni in Marignano. Qualche dubbio c’era, perché comunque, con due sole sconfitte in tutta la stagione, non siamo così abituate a perdere. Rialzarsi subito non era facile, ma ci siamo riuscite. Siamo andate a Macerata con l’idea di prendere i 3 punti. Alla fine ne sono arrivati 2, ma va bene lo stesso, perché l’importante era tornare subito al successo”.

Sul match di domenica con Montecchio, Viscioni avvisa le Black Angels:

“Loro non sono più in corsa per i play-off e dunque hanno sicuramente molto meno da perdere rispetto a noi. Potranno giocare con tranquillità e senza pressione. Sarà questa la difficoltà più grossa di questa sfida, ma noi siamo determinate a vincere davanti al nostro pubblico”.

Sui calcoli per l’aritmetica della promozione, la classe 2004 non si nasconde…

“Il discorso dei calcoli su quando potrebbe arrivare la certezza della promozione è un qualcosa che esiste tra noi compagne. Sarei bugiarda se dicessi il contrario. Questo però non distoglie affatto la nostra attenzione sulle singole partite, che stiamo preparando al massimo per vincerle tutte. Poi, se devo guardare un po’ più in là, mi piacerebbe un’ultima partita casalinga con San Giovanni in Marignano in cui ci arriviamo tranquille con l’obiettivo già in tasca. Sogno già molte cose per quella sfida, ma mi limito a dire che non potevo sperare in una chiusura migliore a livello di calendario”.

Facciamo anche notare a Giulia che, facendo i dovuti scongiuri, se dovesse andare tutto per il meglio, mancherebbe meno di un mese per la fine della stagione…

“Ci pensiamo spesso a questo. A me da un lato dispiace, perché stiamo molto bene insieme, il gruppo è affiatato. Fosse per me giocherei anche fino a maggio. Ora però rimaniamo concentrate su Montecchio”.

Dunque i sogni di gloria possono ancora aspettare. La Bartoccini Fortinfissi Perugia è determinata nel fare bene questa domenica, anche per festeggiare con una vittoria la conquista della Coppa Italia di fronte al proprio pubblico. Eraldo Buonavita, tecnico della Ipag, potrebbe schierare un 6 +1 titolare composto da Carraro al palleggio, Mangani opposto, Botezat e Pandolfi al centro e Bellia e Arciprete in posto 4. Napodano è il libero. Andrea Giovi risponderà con la diagonale Ricci – Montano, le centrali Bartolini e Cogliandro e le schiacciatrici Traballi e Kosareva. Il libero e capitano è Sirressi. Fischio d’inizio alle ore 17.00 presso il Palabarton, vietato mancare.

BIGLIETTI

I biglietti per assistere al match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Ipag S.lle Ramonda Montecchio sono acquistabili il giorno stesso della partita sia online su LiveTicket che presso il botteghino del Palabarton. Il prezzo del biglietto unico è di 5 €, mentre la tribuna vip costa 15 €.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione. A raccontare l’incontro saranno le voci di Nicolò Brillo e Raffaello Agea.

REPLICHE SU TRG MEDIA

Una sintesi del match tra Perugia e Montecchio sarà trasmessa in replica su TRG Media (ch. 13 del digitale terrestre) lunedì 11 marzo alle ore 21.30 e martedì 12 marzo alle ore 14.00.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Ipag S.lle Ramonda Montecchio è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Riccardo Faia e Giorgia Adamo. Al segnapunti elettronico c’è Paolo Tardioli.

PROBABILI FORMAZIONI

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.Marangi

Ipag S.lle Ramonda Montecchio: Carraro – Mangani, Botezat – Pandolfi, Bellia – Arciprete, Napodano (libero). All.: Buonavita. Ass.: Cella

Arbitri: Riccardo Faia – Giorgia Adamo

LA BARTOCCINI FORTINFISSI IN VISITA AL RESIDENCE “CHIANELLI” E ALL’OSPEDALE DI PERUGIA – La squadra della Bartoccini Fortinfissi Perugia, in settimana, si è resa protagonista di una visita presso il residence del Comitato “Daniele Chianelli”, situato nei pressi dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’associazione, come ha spiegato il Presidente Franco Chianelli, è impegnata nel sostegno, nella cura e nell’assistenza sociale e psicologica dei pazienti, bambini e adulti, che sono ricoverati presso il reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera del capoluogo umbro. Atlete e staff tecnico hanno passato alcuni momenti in compagnia dei piccoli pazienti attualmente in cura, socializzando e giocando con loro. Spazio poi alla visita presso il reparto di Onco-ematologia pediatrica. È stata l’occasione per regalare alcuni gadget del club e per scattare qualche foto a sugellare una giornata che ha senza dubbio toccato nel profondo le Black Angels.

VISITA ALLO SPONSOR BROCANI GARDEN – Il tecnico Andrea Giovi, la centrale Benedetta Bartolini e la palleggiatrice Maria Irene Ricci hanno fatto visita allo sponsor “Brocani Garden”, azienda leader nel settore del giardinaggio. Anche qui foto e video non sono mancati.