Serie A2 femminile, la Bartoccini espugna Macerata e compie un passo decisivo verso la promozione

La Bartoccini Fortinfissi Perugia deve sudare e non poco per avere la meglio della Cbf Balducci Hr Macerata, ma alla fine espugna al tie-break il Banca Macerata Forum dopo una montagna russa di emozioni. La partenza è agevole e il primo set scivola via senza problemi dalla parte di Perugia (25-11). Nel secondo Macerata ha una reazione e sorpassa nel finale le Black Angels (21-25). Le ragazze di coach Carancini dominano il terzo parziale e sorpassano le umbre con un 19-25. Situazione complicata per le ragazze di coach Giovi che tirano fuori gli artigli e riescono a portare la sfida al quinto set dopo un parziale equilibrato e terminato 25-21 per Perugia. Al tie-break le perugine non sbagliano e aprono subito un’importante distanza che mantengono fino al termine della contesa che arriva sull’11-15. Mvp della sfida una super Montano con 21 palle a terra, ma più che lodevole la grinta e la classe di Traballi che con 26 punti è la top scorer della partita. Sugli scudi anche tutte le altre ragazze, con una menzione particolare per le difese di Sirressi e le fast di Cogliandro, più volte chiamate da Ricci. Busto Arsizio vince 3 a 1 tra le mura di casa con San Giovanni in Marignano e dunque recupera un punticino. Poco male. Le Black Angels rimangono prime con 4 punti di distanza dalle bustocche dopo un doppio turno in trasferta che chiude una fase di calendario che ha messo a dura prova Sirressi e compagne. La notizia più bella è che ora si tornerà a giocare al Palabarton, davanti al pubblico amico. C’è una Coppa Italia da celebrare davanti ai tifosi e ci sono punti importanti da conquistare contro Montecchio.

LA BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA RICORDA MAURO BARZAGNA – Il Presidente Antonio Bartoccini e l’intera società della Bartoccini Fortinfissi Perugia si uniscono al cordoglio per la scomparsa del giornalista perugino Mauro Barzagna, firma di rilievo dello sport perugino e in particolare della pallavolo. Alla famiglia di Mauro giungano le più Sentite Condoglianze.

CRONACA

Coach Giovi si affida al sestetto titolare composto da Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro al centro, Traballi e Kosareva in banda e Sirressi libero. Ace di Bartolini per l’1-3, primo break Perugia. Si arriva al 3-5 con una fast di Cogliandro, partita che si incanala subito su ottime trame di gioco. Traballi firma il +3 (3-6), poi Macerata spara out un attacco e la Bartoccini allunga ancora (4-8). Mazzon mura Traballi, 6 a 9. Free ball per le Black Angels sfruttata da Bartolini e a seguire c’è subito l’ace di Kosareva (6-12). Traballi sceglie bene il tempo di salto e stampa un muro a uno da applausi, poi Perugia si affida a Montano ed è 6-13. Bonelli firma il primo ace marchigiano, ma le Black Angels sono particolarmente determinate e rispondono colpo su colpo. Altro punto diretto di Bartolini che costringe coach Carancini a chiamare time out sull’8-17. Il set è ormai incanalato a favore della Bartoccini Fortinfissi e il punto del 10-24 arriva con un attacco out di Macerata. Chiude Kosareva, 11-25 per le Black Angels.

Il secondo parziale di gioco si apre con un primo tempo di Bartolini, poi c’è il primo vantaggio Macerata (2-1). Si procede con grande equilibrio, con le due formazioni che controbattono punto su punto. Da applausi il punto del 4-5 chiuso da Traballi sul quale Sirressi compie un miracolo in difesa. Perugia si scioglie e mette in fila immediatamente altri due punti (4-7). Macerata però non molla e con un muro di Mazzon su Kosareva trova subito la parità (7-7). Le padrone di casa cominciano a trovare le contromisure e tornano avanti sul 9 a 8. Kosareva e Montano ristabiliscono subito la predominanza perugina (9-11). Errore Macerata, a metà set è 10-13 per la Bartoccini. Sull’11-14 Giovi manda in campo Messaggi per il servizio, ma sbaglia e si riaccomoda in panchina. Pallonetto stupendo di Montano, poi Traballi continua martellare (12-16). Carancini ferma il gioco e poi fa esordire in maglia maceratese l’opposta Dzakovic. Il tutto sembra sortire un effetto positivo per le locali: Cogliandro si vede murata una fast e Macerata torna a contatto (16-17). La parità arriva con Bolzonetti sul 18-18, poi un’invasione perugina manda avanti Macerata. Kosareva attacca a rete e la Bartoccini si trova sotto di due (20-18). Le Black Angels perdono un po’ la bussola e allora Giovi manda in campo Viscioni al posto della stessa Kosareva. La mossa non sortisce gli effetti sperati e Perugia chiama il time out sul 22-18. Kosareva torna in campo per servire, ma c’è poco da fare: Bolzonetti firma il set point (24-20). Bartolini manda a rete la battuta e si chiude il secondo set. 25-21. Macerata pareggia i conti.

Macerata parte meglio (2-0), ma Perugia pareggia immediatamente con un attacco out delle locali che chiedono un tocco a muro non ravveduto dal primo arbitro. Doppio Break Bartoccini con Traballi e un pallonetto che finisce fuori (2-4). Traballi è super anche a muro e si arriva così sul 2-5. La Cbf Balducci non vuole far scappare Perugia e prova subito a ricucire riuscendoci alla grande: 5 pari. Traballi stavolta manda fuori una parallela e Macerata è di nuovo avanti (6-5). Fast di Cogliandro dopo un bel recupero, 6-7. Ace di Broekstra, Macerata rimette il muso avanti (10-9). Invasione di Bartolini (12-11). 13 pari intorno a metà del set, è un botta e risposto continuo tra le due squadre. Slash di Cogliandro e Perugia torna avanti (14-15). Altra imprecisione in ricezione per Macerata e Perugia firma un break (15-17). Muro di Bonelli su Kosareva che poi spara fuori un attacco, tutto da rifare e Giovi ferma il gioco (18-17). Si viaggia su una montagna russa di emozioni. Macerata accelera e va sul +2 al rientro in campo. Di nuovo dentro Viscioni, ma Bolzonetti firma il 20-17 e Giovi chiama un altro time out. Montano attacca bene ma pesta la linea, Macerata prende il largo. Perugia perde completamente il contatto e il set point marchigiano arriva sul punteggio di 24-17. Si esalta il pubblico del Banca Macerata Forum. Chiude Mazzon, 25-19. Macerata ribalta la situazione ed è avanti 2-1.

Montano apre il quarto set, ma l’attacco out di Traballi porta avanti Macerata (3-2). Kosareva si fa sentire a muro, poi Cogliandro trova l’ace con l’aiuto del nastro (4-6). La situazione torna però subito in equilibrio sul 6 pari. Kosareva si becca un muro che fa male e Macerata ritorna avanti (7-6). Muro di Montano per il 10-10. La Bartoccini deve soffrire se vuole portare il match al tie-break. Macerata compie un paio di errori in attacco Perugia va sopra di tre (10-13). Lungo abbraccio per il punto dell’11-14, le Black Angels provano a fare quadrato. Grandi difese di Sirressi, ma Montano manda fuori ed è punto Macerata che poi con un break si rifà sotto (13-14). Pipe di Traballi murata, di nuovo parità sul 15-15. Time out e al rientro in campo va a segno Montano dalla seconda linea. Attacco out delle locali, Perugia respira e ritorna sul +2. Muro di Bartolini fondamentale per il punto del 16-18. Out il servizio di Kosareva, poi un’invasione riporta ancora il set in equilibrio (18-18). Punto Montano e Messaggi va al servizio: arriva un break (18-20). Cogliandro mura un primo tempo e Perugia è sul +3, continua il turno in battuta di Messaggi. Time out. Bolzonetti toglie le sue da una situazione scomoda (19-21). Lotta vera, arriva un muro preziosissimo di Traballi (19-22). Giovi sceglie la carta Atamah per alzare il muro, ma Macerata pasticcia da sola ed è +4 (19-23). Prova un altro break Perugia, ma Traballi è murata. Torna in panchina Atamah. Pallonetto di Fiesoli e Macerata firma il 21-23. Traballi sistema tutto e firma il 21-24. Set point. Chiude Kosareva che caccia un urlaccio tutto grinta e cuore. 21-25. Si va al tie-break.

Il quinto set esordisce con un’invasione marchigiana, ma Messaggi manda fuori la battuta. 1 pari. Muro a uno di Traballi che è indemoniata (1-3). Fast di Cogliandro per il 2-4. Ricci ripete e Cogliandro ringrazia (3-5). Montano vola dalla seconda linea e poi firma un break per il 4-7. Time out chiamato da Carancini. Si va al cambio campo con le Black Angels avanti per 5 a 8. La seconda parte del tie-break vede una battuta a rete di Kosareva, ma Traballi ristabilisce subito l’ordine (6-9). Bolzonetti si scatena e grazie anche a un ace riporta Macerata a meno uno (8-9). Perugia si rimette subito in carreggiata, senza paura, ed è 8-11. Traballi porta la Bartoccini sul +4 (8-12) e Carancini è costretto a fermare di nuovo la contesa. Al rientro in campo Fiesoli spara fuori. Bartoccini sull’8-13. Break Macerata con Mazzon, 10-13. Il match point non tarda tanto ad arrivare: ci pensa Cogliandro in fast, 10-14. Giovi manda Viscioni al servizio al posto di Traballi, ma la giovane schiacciatrice manda fuori la battuta (11-14). Poco male, Cogliandro mette d’accordo tutti! Punto dell’11-15, si chiude qui. La Bartoccini Fortinfissi Perugia espugna il Banca Macerata Forum sudando non poco ma mostrando un grande carattere.

INTERVISTE

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

È stata una partita vera dove Macerata ci ha messo in difficoltà. Complimenti a loro per la prestazione. Noi non abbiamo giocato benissimo, ma contava vincere dopo la sconfitta di San Giovanni in Marignano. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vincente”.

Gaia Traballi, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“Oggi era importante portare a casa la vittoria, non importa con quanti punti. Abbiamo iniziato bene e non era facile dopo il k.o. dell’ultimo turno. Meriti anche a Macerata che ha cercato di portare a casa il successo fino alla fine”.

CBF BALDUCCI HR MACERATA - BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 2-3

Set: 11-25, 25-21, 25-19, 21-25, 11-15

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Vittorini 3, Bolzonetti 15, Bonelli 4, Mazzon 18, Dzakovic, Broekstra 8, Fiesoli 15, Civitico, Stroppa 4, Bresciani (L1). N.e.: Masciullo, Morandini, Quarchioni, Pizzichini (L2). All.: Carancini. Ass.: Bacaloni

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 26, Atamah, Viscioni, Ricci, Bartolini 8, Montano 21, Cogliandro 15, Kosareva 12, Sirressi (L1). N.e.: Lillacci, Braida, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Piera Usai – Claudia Lanza

MACERATA: b.s. 7, ace 4, ric. pos. 55 %, ric. prf. 37 %, att. 36 %, muri 11

PERUGIA: b.s. 17, ace 5, ric. pos. 61 %, ric. prf. 33 %, att. 48 %, muri 10

Durata set: 20’, 27’, 23’, 27’, 16’

MVP: Ivonne Montano (Bartoccini Fortinfissi Perugia)