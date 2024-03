Serie A2 femminile, Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini Fortinfissi Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha già archiviato lo stop di San Giovanni in Marignano della scorsa settimana. L’imperativo è quello di ripartire subito e di tornare a fare punti. All’orizzonte c’è però un’altra trasferta dall’alto coefficiente di difficoltà: domenica 3 marzo le Black Angels saranno impegnate in casa della Cbf Balducci Hr Macerata, quarta in classifica e dunque in piena bagarre play-off. La schiacciatrice Gaia Traballi racconta così la settimana di lavoro della Bartoccini Fortinfissi:

“Nel giorno libero di lunedì, abbiamo avuto tutte la possibilità di ripensare al k.o. con San Giovanni – ammette la numero 2 di Perugia – Alcune di noi hanno anche rivisto l’intera partita. La sconfitta è forse dovuta un po’ a un calo mentale che può anche essere considerato fisiologico visto che arrivavamo da settimane in cui siamo state sempre sotto pressione in vista della finale di Coppa Italia di Trieste. Però non ci sta assolutamente il modo in cui questa sconfitta è arrivata. Abbiamo giocato male un po’ sotto tutti i punti di vista e abbiamo messo in campo un gioco non all’altezza di quanto fatto vedere sin ora. Siamo ripartite in questa settimana di lavoro rialzando sensibilmente il livello di tensione e tornando a curare i fondamentali per ritrovare quello smalto che ci ha sempre contraddistinte”.

La Macerata di coach Carancini ha ottenuto risultati altalenanti in questo girone d’andata di Pool promozione. Le marchigiane, dopo aver esordito con il k.o. del Palabarton per 3 a 1, sono cadute tra le mura di casa con Talmassons (0-3) per poi vincere al tie-break con Albese Volley Como. Successivamente è arrivato un altro stop a Messina (3-1) ma, nell’ultimo turno, anche una preziosa vittoria al quinto set con Busto Arsizio (3-2). Vale la pena però ricordare che Macerata, per questa seconda fase, si è rinforzata inserendo nel roster la centrale tedesca Laura Broekstra e l’opposto montenegrino Danijela Dzakovic (nella passata stagione a Sant’Elia).

“Incontriamo un avversario forte e con ottime qualità – dice Traballi – ma questo lo sappiamo bene avendole già affrontate a casa nostra. Rispetto alla gara d’andata hanno due elementi in più che alzano sicuramente il loro livello. Proprio per questo non sappiamo come potrebbero scendere in campo, ma io dico di concentrarci solo su di noi e pensare a fare i punti che ci servono in queste ultime 5 partite di Pool promozione”.

Decisivo sarà anche l’apporto dei tifosi che saranno presenti al Banca Macerata Forum (fischio d’inizio alle ore 17.00). La trasferta marchigiana, in termini di chilometri, è la più vicina dell’intera stagione (120 Km per un’ora e mezzo di viaggio). Questo potrebbe favorire un buon seguito a supporto delle Black Angels:

“Speriamo di vedere tanti perugini a Macerata – conclude Gaia – Il tifo è molto importante per noi e giocare con il supporto della nostra gente è bellissimo. Poi si è creato davvero un bel rapporto con i nostri tifosi, ormai con molti ci conosciamo personalmente”.

Come già anticipato da Gaia Traballi, difficile dire con quale 6 +1 potrebbe scendere in campo Macerata. Abbozziamo una diagonale formata da Bonelli e Stroppa, con Mazzon e Broekstra al centro, Bolzonetti e Fiesoli in banda e Bresciani libero. Coach Andrea Giovi risponderà con Ricci al palleggio, Montano opposto, Cogliandro e Bartolini al centro, Traballi e Kosareva in posto 4 e Sirressi libero. Insomma, con la formazione tipo.

DIRETTA SU VOLLEYBALLWORLD TV

Il match sarà visibile in chiaro sulla piattaforma web VolleyballWorld TV, previa registrazione.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

La sfida tra Cbf Balducci Hr Macerata e Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata affidata alla direzione della coppia arbitrale formata da Piera Usai e Claudia Lanza. Al segnapunti elettronico ci sarà William Violini.

PROBABILI FORMAZIONI

Cbf Balducci Hr Macerata: Bonelli – Stroppa, Mazzon – Broekstra, Fiesoli – Bolzonetti, Bresciani (libero). All.: Carancini. Ass.: Bacaloni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Piera Usai – Claudia Lanza

TEAM BUILDING ALL’UNIVERSITA’ DEI SAPORI – La Bartoccini Fortinfissi Perugia, nella serata di martedì 27 febbraio, ha organizzato un “team building” con i propri sponsor presso la sede di Fontivegge dell’Università dei sapori di Perugia. I rappresentanti dei partner del club perugino sono stati divisi in tre squadre, capitanate da tre chef, e hanno dato sfoggio delle proprie doti culinarie per realizzare un menù “tricolore”, comprensivo di antipasto, primo, secondo e dolce, per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Al termine della serata è arrivata la gradita partecipazione delle ragazze e dello staff tecnico, che hanno cenato esclusivamente con le pietanze preparate dalle tre squadre.