Volley A2 femminile, Montano mette in guardia la Bartoccini: "Nessuno ci regalerà nulla, teniamo duro"

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è già tornata al lavoro dopo la sudata vittoria al tie-break del Banca Macerata Forum contro le padrone di casa della Cbf Balducci. Seduta in palestra nella mattina di martedì 5 marzo e nel tardo pomeriggio tutte sul taraflex per esercitazioni con la palla. Riparte da qui la preparazione delle ragazze di coach Giovi in vista del prossimo impegno di Pool promozione, quando a distanza di ben 25 giorni le Black Angels riassaporeranno il gusto di giocare al Palabarton per affrontare l’attuale fanalino di coda della Ipag S.lle Ramonda Montecchio (si gioca domenica 10 marzo con fischio d’inizio alle ore 17.00). Intanto a fare un po’ il punto della situazione in casa Bartoccini Fortinfissi è l’MVP dell’ultimo match Ivonne Montaño che riparte analizzando proprio la sfida con Macerata:

“Non è stato per nulla una partita facile – ammette l’atleta colombiana –. Diciamo che non abbiamo mai mollato e abbiamo pensato sempre alla palla successiva, senza farci condizionare da ciò che faceva il nostro avversario. Anche se Macerata stava giocando molto bene, non abbiamo smesso di credere in noi stesse e nel momento di difficoltà siamo riuscite a rialzarci più forti. Il mio momento di forma psico-fisica? Tutti i giocatori attraversano momenti belli, ma anche difficili. Ora mi sento molto legata alla squadra e questo mi aiuta nel contribuire in maniera importante durante la partita. Spero solo di continuare a mantenere lo stesso ritmo e di migliorare per quello che verrà”.

Mancano ancora 4 partite e servono dunque gli ultimi sforzi per centrare l'obiettivo della promozione in A1. Dopo Montecchio arriveranno altre due trasferte consecutive a Cremona e Mondovì, poi chiusura in casa con San Giovanni in Marignano. Attualmente la Bartoccini Fortinfissi vanta 4 punti di vantaggio sulla seconda, Busto Arsizio, e i calcoli sono facili da fare: per ora li lasciamo al lettore. Ma quale di queste partite Ivonne ritiene più difficile?

“Tutte le prossime partite saranno difficili in egual modo, perché nessuna squadra sarà disposta a concederci qualcosa in questo momento. Dobbiamo solo tenere duro e continuare a lavorare con concentrazione. La prossima partita sarà molto importante e sarà bello giocare di nuovo in casa dopo tanto tempo. So che la gente verrà a sostenerci come ha sempre fatto. Speriamo di poter regalare loro una bella partita e di festeggiare insieme anche la conquista della Coppa Italia”.