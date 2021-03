Volley Superlega, playoff Perugia-Milano: "Siamo un’altra volta spalle al muro"

Doppia seduta di lavoro per la Sir Safety Conad Perugia. Attività fisica e di tecnica individuale al mattino, mentre oggi pomeriggio lavoro di squadra al PalaBarton per gli uomini del presidente Sirci attesi domenica dalla trasferta di Milano per gara 2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Superlega Credem Banca.

Partita cruciale per i Block Devils che, dopo la sconfitta in gara 1, hanno un solo risultato a disposizione per allungare la serie: vincere.

A due giorni dal match, parla il regista bianconero Dragan Travica: “Siamo un’altra volta spalle al muro, domenica è una partita che non possiamo sbagliare e che dobbiamo vincere. La difficoltà è alta, Milano ha dimostrato di essere una squadra in formissima, in grande salute ed in grande fiducia con un gioco molto efficace con pochi errori. Noi sappiamo di dover essere più cinici e di dover concretizzare le occasioni che si presenteranno durante la partita, cosa che non abbiamo fatto nella seconda parte di gara 1. Cerchiamo di imparare dai nostri errori ed andiamo a Milano con aggressività, lucidità e voglia di pareggiare la situazione. La nostra concentrazione è focalizzata sul cercare di giocare bene a pallavolo, perché così bisogna fare in queste situazioni, sul prepararci bene e sul recuperare energie nervose. Ci vorranno tanto coraggio e tanta fame”.