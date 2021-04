Volley Superlega, gara 2 di finale scudetto: Civitanova-Perugia, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo la sconfitta in gara 1 e l’esonero di Heynen, i Block Devils in campo domani all’Eurosuole Forum per il secondo atto della serie di finale playoff

Allenamento pomeridiano al PalaBarton, a seguire partenza per Civitanova. È questo il programma di sabato per la Sir Safety Conad Perugia che, dopo la sconfitta in gara 1 e l’esonero di Heynen, viaggia alla volta dell’Adriatico per affrontare domani pomeriggio all’Eurosuole Forum, con fischio d’inizio alle 18, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova per il secondo atto della serie di finale scudetto.

Ultimi giorni decisamente intensi per i bianconeri che hanno preparato agli ordini di Carmine Fontana e dello staff tecnico bianconero un match chiaramente fondamentale nell’economia della serie e per la rincorsa al titolo di Perugia. Pochi accorgimenti tattici e qualche piccola modifica tecnica per Perugia, ma soprattutto adesso è importante fare quadrato e trovare dentro sé stessi grandi motivazioni.

Volley Superlega, gara 2 di finale scudetto: Civitanova-Perugia, i precedenti e gli ex

Volley Superlega, gara 2 di finale scudetto: Civitanova-Perugia, dove vedere la partita in diretta

Volley Superlega, gara 2 di finale scudetto: Civitanova-Perugia, le probabili formazioni