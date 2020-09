Thebris Nuoto di Ponte Felcino vincono la staffetta in mare Capri-Napoli: premiati in Comune

L’assessore allo sport Clara Pastorelli ha consegnato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, un riconoscimento alla Thebris Nuoto di Ponte Felcino per il risultato conseguito lo scorso 12 settembre. I componenti della squadra perugina, infatti, alla loro prima partecipazione si sono aggiudicati la staffetta Capri-Napoli, traversata di 36 km in mare aperto. Giacomo Capanni, Jacopo Ceccarelli, Elettra Cerbini, Sofia Meniconi, Michele Salerno e Gaia Tacconi hanno trionfato davanti alla Sorrento Infinity, giunta seconda con 18 minuti di distacco, facendo registrare un ottimo tempo finale di 6h 58’30”.

Il gruppo allenato dal coach Massimiliano Meniconi entra di diritto nella storia di una manifestazione ormai in programma da 55 anni cui hanno partecipato squadre provenienti da tutta Italia ma anche da un paio di paesi esteri, segnatamente Islanda e Spagna. Nonostante il mare agitato e le condizioni di visibilità non ottimali, la Thebris Nuoto ha compiuto l’impresa di arrivare al Circolo Posillipo per prima, con i vari staffettisti che hanno deciso di toccare il traguardo, con un bel gesto simbolico, tutti insieme.

Nel portare i saluti del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale l’assessore Clara Pastorelli ha ricordato che la cerimonia di oggi è l’occasione per festeggiare e celebrare tutti insieme lo splendido risultato conseguito da una società che da tempo rappresenta il nobile sport del nuoto in un’area della città, Ponte Felcino, molto vissuta, ma anche alle prese con qualche problematica.

La vittoria nella traversata assume particolare valore non soltanto perché giunta alla prima partecipazione, ma anche perché i ragazzi della Thebris Nuoto hanno saputo imporsi davanti alle formazioni di casa, certamente più allenate sul percorso di gara.