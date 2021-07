Doppia festa in casa Junior Tennis Perugia: promozione in B1 e via al Memorial Poppy Vinti

Un altro appuntamento internazionale per l'Umbria: il beniamino di casa Passaro e tanti azzurri in gara, 'seeding' capeggiato dallo svedese Madaras e dall’argentino Paz

Doppia festa in casa Junior Tennis Perugia, che dopo la promozione in B1 della squadra capitanata da Andrea Lepri si prepara al via la prima edizione dell’ITF F.B.M TENNIS TOURNAMENT-Memorial Poppy Vinti, torneo maschile con montepremi di 15mila dollari che fino a domenica 25 luglio catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Un nuovo appuntamento internazionale per l'Umbria, dopo gli internazionali di Perugia e di Todi, con tanti talenti in azione per quello che è un evento fortemente voluto dallo Junior anche per ricordare Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, storico fondatore del club di via XX settembre scomparso lo scorso marzo.

I primi giorni (il via domenica 18 luglio) saranno dedicati al tabellone di qualificazione, da martedì entra in scena anche il Main Draw ed il torneo di doppio. Il primo favorito del torneo perugino è lo svedese Dragos Nicolae Madaras, nr. 550 del ranking mondiale, seguito dall’argentino Juan Pablo Paz (nr. 586) e dal brasiliano Daniel Dutra da Silva (nr. 591). La pattuglia italiana è guidata dal talento di casa Francesco Passaro, cresciuto proprio allo Junior Tennis Perugia; altri azzurrini da tenere d’occhio tra gli altri Luca Nardi, Federico Arnaboldi e Luciano Darderi.

Tanti i motivi di interesse della rassegna, come spiega Andrea Grasselli: “Siamo davvero orgogliosi di questo avvenimento - dice il direttore del torneo - che darà modo agli amanti della racchetta di vedere all’opera giovani sicuri protagonisti di domani per quello che è il primo passo nelle loro carriere professionistiche”. Lo staff intanto è pronto e desideroso di regalare una settimana di grande spettacolo: "Torna il tennis internazionale allo Junior - aggiungono i maestri Roberto Tarpani, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana -. Ci tenevamo a dedicarlo a ‘Poppy’ che nei primi anni ’80 portò qui per cinque anni gli Internazionali d’Italia femminili. Per noi è stato come un padre, lo ricorderemo sempre con grande piacere”.

Continua a leggere >>>