Volley A3, San Giustino si fa rimontare ma batte Mirandola in cinque set

Due, forse anche tre, partite in una: la ErmGroup San Giustino va sul 2-0, poi subisce la reazione di uno Stadium Mirandola che si affida a battute e attacchi, con Francesco Ghelfi autore di 27 punti; per qualche secondo la ErmGroup viene decretata vittoriosa per 3-1, ma il video check ribalta la decisione e allora rispolvera la sua migliore veste al tie-break. Finale 3-2. Piergiorgio Antonaci (16 punti e 6 muri) e Niccolò Cappelletti (25) i principali trascinatori fra i padroni di casa, che colgono due punti ugualmente importanti per la classifica; e comunque, per ciò che riguarda i play-off tutto resta rimandato alla trasferta di Pavia contro la Moyashi Garlasco. La tenacia del Mirandola, che la scorsa stagione superò San Giustino nella finale per la promozione in A3 e che adesso è in lotta per evitare la retrocessione, ha messo alle corde i biancazzurri, capaci tuttavia di riprendere in mano la situazione al quinto set e nel congedarsi dal pubblico amico con un’altra vittoria, l’ottava sulle 13 gare disputate in casa.

"Devo fare i complimenti ai miei ragazzi e in particolare a Cioffi, che si è fatto trovare pronto nonostante i problemi alla spalla, però ha giocato senza alcun timore”. Così esordisce a fine gara Marco Bartolini, tecnico della ErmGroup San Giustino, che aggiunge: “Sapevamo che loro avrebbero provato a rientrare e lo hanno fatto soprattutto in battuta, con elementi che fino a quel momento non erano riusciti a esprimersi. E quello hanno fatto. Il quarto set si è risolto per alcune situazioni non a nostro favore, ma onore all’avversaria, anche se al tie-break non c’è stata storia. Bravi loro a portarci al quinto set, ma bravi noi a rialzare la testa”. E domenica si saprà se il campionato della ErmGroup potrà andare avanti. “Proveremo a fare la stessa cosa di oggi, cioè a vincere. Il campo emetterà il verdetto: noi tenteremo fino alla fine, per non avere rimpianti di alcun tipo".

San Giustino – Mirandola 3-2 (25-15, 25-19, 22-25, 26-28, 15-9)

San Giustino: Hristoskov 18, Marra (L1) ricez. 100%, Daniel, Sitti 2, Cioffi (L2) ricez. 50%, Skuodis 12, Cappelletti 25, Antonaci 16, Quarta 8. Non entrati: Ingrosso, Conti, Stoppelli, Procelli, Cipriani. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Mirandola: G. Ghelfi 2, Angiolini (L2) ricez. 55%, Bellei 9, F, Ghelfi 27, M. Rustichelli (L1) ricez. 38%, Dombrovski 13, Scaglioni 1, Schincaglia, R. Rustichelli 11, Persona 8. Non entrati: Stoehr, Capua. All. Andrea Pinca e Marcello Mescoli.