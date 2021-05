Sakura Perugia, convocata in Nazionale Juniores la ponteggiana Capponi

Maglia azzura per l'atleta di Ponte San Giovanni del Sakura Judo, Giulia Lara Capponi. E' ufficiale la convocazione al raduno della Nazionale Italiana Juniores (U21) Fijlkam. La ragazza ponteggiana, che nel 2020, vestendo la casacca del Cus Perugia del Maestro Marco Migni, aveva raggiunto il quinto posto ai Campionati Nazionali Juniores nella categoria +78kg, oltre a conquistare anche l'ambita cintura nera 1° dan, si è quindi ritrovata ad ottenere anche questa ambita chiamata.

La convocazione in azzurro porterà Giulia, al Training Camp di Lignano Sabbiadoro previsto dal 15 al 22 maggio, che la metterà davanti alle migliori ragazze della sua categoria di età e di peso dell'intera penisola in sette giorni di duro allenamento. Ancora una soddisfazione, quindi, per il Sakura Judo e per il suo Maestro Roberto Sabatini che ha creduto in lei sin dai suoi primi approcci sul tatami, e soprattutto nel Progetto JuDonna, coordinato anche da Letizia Mencarelli, che promuove un Judo interamente al Femminile. Grande soddisfazione per tutta la società di Ponte San Giovanni e di tutta la dirigenza a partire dal presidente Daniele Calzoni e passando per tutti gli altri dirigenti Roberto e Federico Sabatini, Andrea e Antonio Liotta, Roberto e Gianni Mastriforti, Michele Baldassarri e Luciano Todini.

